ВМС США объявили о наращивании своего военного присутствия на Ближнем Востоке в ответ на растущие угрозы со стороны Ирана.

В свете нарастающей напряженности на Ближнем Востоке ВМС США объявили о значительном увеличении своего военного присутствия в регионе. Это решение стало ответом на опасения, связанные с возможными действиями Ирана после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

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The War Zone сообщает, что подводная лодка USS Georgia, одна из четырех подводных лодок класса «Огайо» с управляемыми ракетами, была официально направлена на Ближний Восток. Это событие совпадает с наращиванием военного присутствия США в регионе, что указывает на серьезность ситуации. Данное решение было принято на фоне растущих опасений США, что Иран и его союзники могут предпринять ответные действия на недавние события.

Параллельно с отправкой USS Georgia, ВМС США ускорили движение авианосца USS Abraham Lincoln, который также направляется в регион. Пентагон подтвердил, что это развертывание происходит в рамках плана замены авианосца USS Theodore Roosevelt, который останется на Ближнем Востоке для обеспечения дополнительной поддержки. Авианосец Abraham Lincoln будет оснащен современными истребителями-невидимками F-35C и EA-18G Growlers, что делает его одним из самых мощных боевых кораблей в регионе.

Подводная лодка USS Georgia имеет возможность нести до 154 крылатых ракет Tomahawk для атак на наземные цели, хотя обычно она перевозится с 100 такими ракетами. Кроме того, эта подводная лодка может выполнять множество других задач, включая развертывание сил специальных операций и различные беспилотные платформы, что делает ее многофункциональной и незаменимой в сложных операциях.

Дополнительно к подводной лодке и авианосцам, в регион направляются и другие военные корабли. Эсминец USS Laboon класса Arleigh Burke уже находится в восточной части Средиземного моря после прохождения через Суэцкий канал. Он присоединится к другому эсминцу USS Bulkeley и десантной оперативной группе, возглавляемой десантным кораблем USS Wasp. Это увеличение военного присутствия подчеркивает серьезность ситуации и готовность США к любым потенциальным угрозам.

В то же время, несмотря на рост напряженности после убийства Исмаила Хании, остаются неопределенности относительно того, как именно Иран может отреагировать. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана заявил о праве страны на «адекватный и сдерживающий ответ». При этом заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции отметил, что Иран намерен «сурово наказать» Израиль.

The War Zone пишет, что ситуация остается напряженной, и пока неясно, достаточно ли объединенных сил Израиля и США, чтобы противостоять возможной масштабной атаке, которая может включать в себя действия «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене. В прошлом Иран уже демонстрировал свою способность к организации крупных атак, что создает дополнительные риски для стабильности в регионе.