Астрономы продолжают исследовать магнетар Swift J1818.0-1617, который возник после гибели массивной звезды. Этот уникальный объект, находящийся на расстоянии 22 000 световых лет от Земли, представляет собой загадку для ученых, стремящихся понять его происхождение и особенности.

Недавние исследования в области астрономии привлекли внимание к магнетару Swift J1818.0-1617, который возник в результате катастрофической гибели массивной звезды. Магнетары являются одним из самых загадочных типов нейтронных звезд, обладающих магнитными полями, превышающими обычные нейтронные звезды в тысячи раз.

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Группа астрономов использовала Very Long Baseline Array (VLBA) для изучения магнетара Swift J1818.0-1617, который расположен на расстоянии около 22 000 световых лет от нашей планеты. Это делает его относительно близким в космических масштабах. Swift J1818.0-1617 был обнаружен в 2020 году и быстро стал известен как самый молодой магнетар, когда-либо наблюдавшийся учеными. Он также отличается высокой скоростью вращения, совершая полный оборот примерно каждые 1,5 секунды.

Магнетары образуются в результате коллапса массивных звезд, когда они исчерпывают запасы топлива для ядерного синтеза. В этот момент гравитация начинает преобладать над давлением, которое поддерживало звезду в равновесии. Ядро звезды сжимается, вызывая мощные ударные волны, которые приводят к взрыву сверхновой, выбрасывающему внешние слои звезды в космос.

Ученые все еще пытаются понять, какие условия способствуют образованию магнетаров. По словам Хао Дина, руководителя группы из Национальной астрономической обсерватории Японии, механизм их формирования остается загадкой. Исследования магнетара Swift J1818.0-1617 могут помочь в разгадке этой тайны и в понимании различий между магнетарами и пульсарами, которые являются более привычными формами нейтронных звезд.

Сравнение этих двух типов звезд может дать важные подсказки о физических процессах, происходящих в их недрах. Магнитные поля магнетаров, как правило, значительно сильнее, чем у пульсаров, что поднимает вопросы о том, как именно они формируются и какие условия необходимы для их возникновения.

Получается, что Swift J1818.0-1617 представляет собой уникальную возможность для астрономов изучить не только сам магнетар, но и процессы, связанные с его образованием, что может привести к новым открытиям в области астрофизики.