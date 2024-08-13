Компания Honor анонсировала запуск функции отслеживания взгляда на основе намерений, способствующей улучшению доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Эта инновация, внедренная в MagicOS 8.0, обещает изменить способ взаимодействия людей с нейродегенеративными заболеваниями со своими устройствами.

Смартфоны претерпели значительные изменения за последние годы, однако способы взаимодействия с ними остаются в основном прежними. Клавиатуры и сенсорные экраны продолжают доминировать, что может стать проблемой для людей с ограниченными возможностями, такими как страдающие боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это заболевание приводит к прогрессирующей слабости мышц, что затрудняет использование традиционных методов управления устройствами.

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Чтобы улучшить доступность смартфонов для таких пользователей, Honor представила систему отслеживания взгляда на основе намерений в рамках обновления MagicOS 8.0. Эта функция позволяет управлять устройствами исключительно с помощью движений глаз, что открывает новые возможности для людей с ограниченной подвижностью. Как отмечает Лимор Ноах, исполнительный директор Фонда БАС в Нидерландах, многие пациенты, страдающие этим заболеванием, сохраняют контроль только над движением глаз в поздних стадиях, и новая технология от Honor предоставляет им способ взаимодействия с их смартфонами.

Система отслеживания взгляда функционирует на основе искусственного интеллекта, который интерпретирует намерения пользователя, что делает навигацию более интуитивной. На выставке MWC была продемонстрирована работа этой системы на китайском смартфоне Magic 6 Pro, и теперь Honor подтвердила, что функция будет доступна на глобальных устройствах с 27 августа. Однако пока не уточнено, какие именно модели смартфонов будут поддерживать эту технологию. Ожидается, что все устройства, получающие обновление до MagicOS 8.0, смогут воспользоваться нововведением.

Кроме того, Honor активно работает над системой интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), которая позволит пользователям взаимодействовать с устройствами, используя сигналы мозга. Это может стать настоящим прорывом для людей с ограниченной подвижностью, предоставляя им еще больше возможностей для общения и управления.

В рамках поддержки осведомленности о БАС, Honor запустила кампанию в социальных сетях под хэштегом #HONORtheChallenger. Она охватывает такие платформы, как YouTube, Instagram*, TikTok и Facebook*, и уже привлекла 11 миллионов участников по всему миру, включая известных спортсменов, таких как Найл Уилсон. Эта кампания направлена на привлечение внимания к проблемам людей с БАС и демонстрацию того, как технологии могут изменить их жизнь к лучшему.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России