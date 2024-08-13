Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Honor представит уникальную технологию управления смартфонами глазами в конце августа
Компания Honor анонсировала запуск функции отслеживания взгляда на основе намерений, способствующей улучшению доступности для пользователей с ограниченными возможностями. Эта инновация, внедренная в MagicOS 8.0, обещает изменить способ взаимодействия людей с нейродегенеративными заболеваниями со своими устройствами.

Смартфоны претерпели значительные изменения за последние годы, однако способы взаимодействия с ними остаются в основном прежними. Клавиатуры и сенсорные экраны продолжают доминировать, что может стать проблемой для людей с ограниченными возможностями, такими как страдающие боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это заболевание приводит к прогрессирующей слабости мышц, что затрудняет использование традиционных методов управления устройствами.

реклама

Чтобы улучшить доступность смартфонов для таких пользователей, Honor представила систему отслеживания взгляда на основе намерений в рамках обновления MagicOS 8.0. Эта функция позволяет управлять устройствами исключительно с помощью движений глаз, что открывает новые возможности для людей с ограниченной подвижностью. Как отмечает Лимор Ноах, исполнительный директор Фонда БАС в Нидерландах, многие пациенты, страдающие этим заболеванием, сохраняют контроль только над движением глаз в поздних стадиях, и новая технология от Honor предоставляет им способ взаимодействия с их смартфонами.

Система отслеживания взгляда функционирует на основе искусственного интеллекта, который интерпретирует намерения пользователя, что делает навигацию более интуитивной. На выставке MWC была продемонстрирована работа этой системы на китайском смартфоне Magic 6 Pro, и теперь Honor подтвердила, что функция будет доступна на глобальных устройствах с 27 августа. Однако пока не уточнено, какие именно модели смартфонов будут поддерживать эту технологию. Ожидается, что все устройства, получающие обновление до MagicOS 8.0, смогут воспользоваться нововведением.

Кроме того, Honor активно работает над системой интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), которая позволит пользователям взаимодействовать с устройствами, используя сигналы мозга. Это может стать настоящим прорывом для людей с ограниченной подвижностью, предоставляя им еще больше возможностей для общения и управления.

В рамках поддержки осведомленности о БАС, Honor запустила кампанию в социальных сетях под хэштегом #HONORtheChallenger. Она охватывает такие платформы, как YouTube, Instagram*, TikTok и Facebook*, и уже привлекла 11 миллионов участников по всему миру, включая известных спортсменов, таких как Найл Уилсон. Эта кампания направлена на привлечение внимания к проблемам людей с БАС и демонстрацию того, как технологии могут изменить их жизнь к лучшему.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России

#технологии #honor #инновации #доступность #бас #magicos
+
Написать комментарий (0)
В Курской области начали применять новые ударные дроны «Князь Вандал Новгородский»
Стоимость аккумуляторов для электрокаров снизилась в 10 раз за последние 15 лет
Honor внедрит технологию отслеживания глаз в свои устройства по всему миру уже в августе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
5
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Обновление микрокода 0x129 для чипов Intel 13-го и 14-го поколений снижает производительность до 12%
7
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Disney показала дебютные ролики нового «Трона» и «Истории игрушек»
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 появился в продаже
1
Учёные из Израиля случайно получили сорт какао-бобов, обладающий высокой устойчивостью к засухе
+
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
16

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
6
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
+
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
11:39
Со звездочкой это это обозначение сложных заданий в математике. Так что высер это у тебя, к тому же ты за базаром свои не следишь. Ты даже не понял насколько простая видеокарта бралась в расчет, потом...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Радмир Кучукбаев
11:35
Зачем делать флагман с таким маленьким количеством памяти
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
Олег Тимофеев
11:34
Враги нам строить и жить помогают.
Биржа OKX замечена в блокировки аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
Олег Тимофеев
11:33
Прекрасный пример операция в курской области не последовательности тактических решений которые обещают первоначальный успех но потом оканчиваются распылением сил бардаком и отступлением.
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
nonses84
11:33
Надо больше говноядер
Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три вида ядер: P-ядра, E-ядра и LP-E ядра
nonses84
11:32
Да этой новости уже больше недели
Китайский менеджер ASUS расколол AMD Ryzen 9000 при попытке снять теплораспределительную крышку
OgoGoLog
11:28
Да, да, да. Для галочки. Ага. И генералов не меняли у нас на направлениях, и пол министерства обороны не сменили. Да, да, да.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:21
И традиционно сам себе пятëрку поставил
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
Рома Сафин
11:11
Либо наказание будет для галочки.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:10
А как же ты жаловаться станешь, если у рабов мозг удаляют после рождения
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем