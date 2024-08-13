На форуме «Армия-2024» холдинг «Росэлектроника» впервые продемонстрировал спутниковую радиостанцию «Лемма». Эта уникальная аппаратура предназначена для установки на мобильные объекты и обеспечивает надежную связь в движении.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил свою новейшую разработку — мобильную спутниковую радиостанцию «Лемма». Этот уникальный комплекс предназначен для установки на различные транспортные средства и обеспечивает стабильную связь даже в движении, что делает его незаменимым в условиях, когда доступ к традиционным телекоммуникационным сетям ограничен.

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Спутниковая радиостанция «Лемма» выделяется среди аналогов благодаря своим компактным размерам и высокой функциональности. Благодаря использованию фазированной антенной решетки (ФАР) высота антенного блока составляет всего 20 см, что позволяет устанавливать его на крышу любого транспортного средства, включая легковые автомобили. Для защиты оборудования от ветровых нагрузок, возникающих при движении, предусмотрен специальный радиопрозрачный обтекатель.

Одной из ключевых особенностей «Леммы» является автоматизированное наведение антенны на спутник, а также возможность автосопровождения сигнала. Это значительно упрощает процесс настройки связи, особенно в условиях динамичной обстановки. Кроме того, радиостанция поддерживает режим ручного наведения, что дает операторам дополнительную гибкость в управлении системой.

«Лемма» работает в С- и Х-диапазонах и совместима с космическими аппаратами, такими как «Ямал» и «Экспресс-АМ». Это расширяет ее применение в различных сценариях, включая аварийно-спасательные работы и оперативно-розыскные мероприятия. Специалисты НПП «Радиосвязь», разработавшие станцию, уверены в ее надежности и эффективности.

Станция способна поддерживать связь в условиях, когда другие системы могут оказаться недоступными. Это особенно актуально для спасательных операций, проводимых в удаленных районах, где инфраструктура связи отсутствует. «Лемма» обеспечивает оперативную передачу сообщений и координат, что может быть критически важным для успешного выполнения задач.

Разработка «Леммы» стала возможной благодаря усилиям российских инженеров, которые создали все ключевые узлы изделия, включая фазированную антенную решетку. Это позволяет избежать зависимости от поставок импортных комплектующих и гарантирует высокую степень автономности системы.

На форуме «Армия-2024» была представлена опытная модель радиостанции, что позволяет потенциальным заказчикам оценить ее возможности в реальных условиях.