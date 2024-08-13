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«Ланцет-Э» - новый экспортный комплекс от «Рособоронэкспорт» представлен на форуме «Армия-2024»
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» компания «Рособоронэкспорт» впервые представила новый комплекс «Ланцет-Э». Это современное решение обещает стать важным игроком на мировом рынке вооружений.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» компания «Рособоронэкспорт», входящая в Госкорпорацию Ростех, представила новый комплекс «Ланцет-Э». Этот продукт является экспортным аналогом ранее известного комплекса «Ланцет», который зарекомендовал себя в реальных боевых условиях.

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Комплекс «Ланцет-Э» включает в себя разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э и два типа управляемых боеприпасов — «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э». Эти боеприпасы отличаются по характеристикам, включая дальность действия и максимальный взлетный вес, что позволяет использовать их в различных сценариях. Такой подход обеспечивает высокую универсальность комплекса, позволяя ему эффективно поражать разнообразные цели, включая бронетехнику, укрепления и надводные объекты.

Презентация «Ланцет-Э» на форуме «Армия-2024» открыла новые возможности для «Рособоронэкспорт», который видит в этом комплексе значительный экспортный потенциал. Генеральный директор компании Александр Михеев подчеркнул, что «Ланцет-Э» уже продемонстрировал свою эффективность на поле боя, и его характеристики делают его привлекательным для иностранных заказчиков. Ожидается, что после удовлетворения потребностей российских Вооруженных сил производство комплекса сможет обеспечить поставки за рубеж.

Кроме того, «Рособоронэкспорт» активно развивает и другие продукты, такие как управляемый боеприпас «Куб-Э», который также пользуется высоким спросом на международной арене. Среди востребованных решений компании — разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30» и «Орион-Э». Эти системы обеспечивают широкий спектр возможностей для ведения разведки и выполнения ударных задач, что делает их привлекательными для зарубежных партнеров.

Компания предлагает решения для всех сред применения, включая надводные безэкипажные катера, подводные необитаемые аппараты и наземные роботизированные системы. Это разнообразие позволяет «Рособоронэкспорт» адаптироваться к различным требованиям клиентов и предлагать инновационные технологии, отвечающие современным вызовам.

В рамках «Армии-2024» «Рособоронэкспорт» продемонстрировал не только свои новые разработки, но и готовность к сотрудничеству с иностранными партнерами. Компания предлагает варианты лицензионного и совместного производства, что открывает дополнительные возможности для внедрения российских технологий на международные рынки.

#беспилотники #военная техника #армия-2024 #рособоронэкспорт #ланцет-э
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