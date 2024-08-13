На основе новейшего полноприводного «Соболь NN» разработан внедорожник АМЗ «Комбат», который обещает стать интересным предложением на рынке. Ожидается, что «Соболь» появится в продаже раньше, чем его рамный собрат.

Российский автопром не стоит на месте, и новинки продолжают удивлять. На этот раз внимание привлекли полноприводный «Соболь NN» и его внедорожная версия — АМЗ «Комбат», которые обещают стать настоящими находками для любителей активного отдыха и бездорожья.

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12 августа был представлен небронированный внедорожник АМЗ «Комбат», построенный на базе нового полноприводного «Соболь NN 4WD». Этот автомобиль сочетает в себе современные технологии и оригинальный дизайн, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

Внедорожник имеет независимую переднюю подвеску с кованными рычагами и зависимую заднюю с листовыми рессорами, что обеспечивает отличную управляемость и комфорт на любых трассах. Кузов машины полностью оригинален, а передняя панель салона унифицирована с «Соболем NN 4WD», что упрощает обслуживание.

Одной из интересных особенностей являются два люка в крыше и современные LED-фары, унифицированные с легкими коммерческими автомобилями ГАЗ нового поколения. Под капотом «Комбата» установлен 2,5-литровый турбодизель ГАЗ G-серии, развивающий мощность в 149 л.с. и крутящий момент 420 Нм. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.

Ожидается, что серийное производство АМЗ «Комбат» начнется в 2028 году, однако полноприводный «Соболь» можно будет приобрести значительно раньше. Эта новинка обещает стать достойным конкурентом на рынке полноприводных российских авто, предлагая сочетание современных технологий и функциональности.