На форуме «Армия-2024» холдинг «Росэлектроника» показал экспортный вариант выносного автоматизированного рабочего места для ПВО. Комплект обеспечивает быструю развертку командного пункта и управление до восьми объектами одновременно.

На международном форуме «Армия-2024» холдинг «Росэлектроника» представил новый экспортный вариант выносного автоматизированного рабочего места (ВАРМ), который является частью комплекса «Поляна-Д4М1». Эта разработка призвана повысить эффективность управления силами противовоздушной обороны (ПВО) и демонстрирует высокую мобильность и функциональность.

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ВАРМ, созданный специалистами пензенского «Радиозавода», представляет собой компактное электронное оборудование, размещенное в ударопрочном кейсе. Эта система позволяет быстро развернуть командный пункт любого уровня, что особенно важно в условиях полевых операций и при необходимости передислокации. Система обеспечивает координацию действий различных подразделений ПВО и может быть использована как запасное или вспомогательное оборудование.

Одной из ключевых особенностей ВАРМ является возможность одновременного сопряжения с восемью объектами, включая зенитные ракетные комплексы разной дальности, такие как С-300, «Бук» и «Тор». Это позволяет эффективно управлять до 500 единицами техники в воздушном пространстве, что значительно увеличивает оперативные возможности командиров.

Кроме того, оборудование оснащено интеллектуальной системой поддержки принятия решений, которая помогает анализировать большие объемы данных и принимать более обоснованные решения в реальном времени. Это делает ВАРМ незаменимым инструментом для командиров, которым необходимо быстро реагировать на изменяющуюся обстановку.

Генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников отметил, что выносное автоматизированное рабочее место является полноценной копией аппаратной части автоматизированной системы управления «Поляна-Д4М1». Мобильность данного устройства позволяет развернуть командный пункт в любом месте, что существенно улучшает управление войсками и их взаимодействие на поле боя.

Автоматизированная система управления «Поляна-Д4М1», в состав которой входит ВАРМ, представляет собой многоэлементную боевую информационную систему. Она обеспечивает сбор и обработку данных от различных радиолокационных станций, комплексов ПВО и средств связи, что позволяет эффективно управлять соединениями и частями.

Разработка уже находит применение и успешно поставляется заказчикам, что подчеркивает ее высокую востребованность на рынке.