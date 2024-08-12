Протяженность высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в черте столицы составит 25,2 км. Четыре новых вокзала улучшат транспортную доступность и пересадки на метро и МЦД.

Москва готовится к реализации значимого проекта — строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга. В пределах столицы протяженность этой магистрали составит 25,2 км, что существенно изменит транспортную инфраструктуру и упростит передвижение для миллионов пассажиров.

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Высокоскоростная магистраль, проходящая через Москву, будет включать четыре остановочных пункта, что значительно улучшит транспортную доступность в городе. Ожидается, что новые вокзалы позволят пассажирам легко пересаживаться на линии метро и Московских центральных диаметров (МЦД). В частности, остановки будут организованы на Ленинградском, Рижском, Петровско-Разумовском и Зеленоградском направлениях.

Первым остановочным пунктом на маршруте из Петербурга станет новый вокзал Крюково, расположенный в Зеленограде. Этот вокзал также станет конечной станцией для МЦД-3 на севере столицы. Заместитель мэра Владимир Ефимов отметил, что проектирование остановок ведется с акцентом на интеграцию с существующей транспортной сетью.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что вокзал Крюково будет спроектирован как автобусный хаб. Это позволит пассажирам быстро добираться до вокзала, путь от автобусной остановки займет всего 1-2 минуты. На вокзале Петровско-Разумовская пассажиры смогут пересаживаться на несколько линий метро и МЦД, что сделает поездки более удобными.

На станции Рижская также будут доступны пересадки на МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро. Ленинградский вокзал обеспечит доступ к МЦД-2 и МЦД-4, а также к Сокольнической и Кольцевой линиям метрополитена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на строительство ВСМ-1 выделено 34,1 млрд рублей. Этот проект стал приоритетным для России, и его реализация планируется в рамках создания высокоскоростного железнодорожного сообщения. Глава Минтранса Виталий Савельев отметил, что для завершения проекта потребуется более 2 трлн рублей, включая свыше 600 млрд рублей от государства.

Проект предполагает строительство железнодорожной линии длиной почти 680 км, что позволит достигать скорости до 400 км/ч. Это значительно сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Первая высокоскоростная магистраль должна начать работу к 2028 году, и уже подписано концессионное соглашение, подтверждающее серьезность намерений по реализации данного проекта.