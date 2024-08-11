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Как Microsoft Flight Simulator использует облако для передачи 2,5 петабайта данных
Руководитель Microsoft Flight Simulator Хорхе Нойманн сообщил о наличии 2,5 петабайта аэрофотоданных, которые транслируются игрокам через облако. Эта инновация позволяет значительно сократить объем данных, необходимых для установки игры на компьютере.

Современные видеоигры становятся все более сложными и требовательными к ресурсам, но Microsoft Flight Simulator выделяется среди них благодаря уникальному подходу к обработке данных. Вместо того чтобы загружать огромные объемы информации на жесткий диск, игра использует облачные технологии для передачи аэрофотоданных в реальном времени. Это позволяет не только сократить необходимое пространство на диске, но и предложить игрокам невероятно детализированный опыт.

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Хорхе Нойманн, руководитель Microsoft Flight Simulator, недавно поделился впечатляющими данными о проекте. По его словам, разработчики имеют в своем распоряжении колоссальные 2,5 петабайта аэрофотоданных, которые передаются геймерам через облачные технологии. Это позволяет значительно уменьшить размер игры на жестком диске. Базовая версия Microsoft Flight Simulator 2020 занимает около 130 ГБ, и с учетом множества обновлений ее объем может достигать 500 ГБ. Однако благодаря облачной инфраструктуре, игроки могут наслаждаться богатым контентом без необходимости загружать его на свои устройства.

Нойманн подчеркнул, что передача данных из облака позволяет команде постоянно расширять возможности игры. Изначально в Microsoft Flight Simulator было всего 40 аэропортов, но сейчас их количество возросло до 180. Каждый из этих аэропортов занимает около 10 ГБ, что делает использование облака особенно актуальным. "Мы все больше уверены, что можем выгружать все больше и больше вещей", — отметил он.

Кроме того, Нойманн рассказал о том, как облачные технологии изменили подход к разработке игр. Ранее разработчикам приходилось ограничивать объем данных из-за недостатка памяти, но теперь они могут создавать более сложные и детализированные миры без таких ограничений. "Я больше не чувствую себя скованным", — добавил он, подчеркивая, как современные технологии открывают новые горизонты для разработчиков.

Трансляция данных из облака также обеспечивает игрокам доступ к постоянно обновляемой информации. Это означает, что пользователи могут наслаждаться актуальными картами и данными о погоде, что делает игру более реалистичной и увлекательной. Нойманн отметил, что благодаря облачным технологиям команда может быстро внедрять новые функции и улучшения, что способствует постоянному развитию проекта.

#microsoft #игры #облачные технологии #flight simulator #аэрофотоданные
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