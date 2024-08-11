Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
Компания Remedy Games сообщила, что ремейки Max Payne 1 и 2 перешли в стадию полного производства, что сулит большие изменения в игровом процессе. Кроме того, Remedy намекнула на начало разработки Control 2, что радует поклонников.

Мир видеоигр всегда ждет новостей о любимых франшизах, и Remedy Games не разочаровывает своих поклонников. Недавно компания объявила, что ремейки культовых игр Max Payne 1 и 2 находятся в «полном производстве».

реклама

Remedy Games сообщила, что работа над ремейками Max Payne 1 и 2 перешла в стадию полного производства. Генеральный директор компании, Теро Виртала, отметил, что бюджет разработки этих игр будет сопоставим с бюджетом Alan Wake 2, который составил 75 миллионов долларов, плюс почти 21,5 миллиона на маркетинг. Это говорит о том, что Remedy готова вложить значительные средства в возрождение этой классической серии, что радует фанатов.

Виртала также подчеркнул, что затраты на разработку возросли по сравнению с предыдущими проектами. Это связано с тем, что команда стремится создать не просто ремастер, а полноценный ремейк, который сможет привлечь как старых поклонников, так и новое поколение игроков. Он добавил, что команда работает над тем, чтобы игра была функционально завершенной, что требует значительных усилий и ресурсов.

Интересно, что помимо ремейков Max Payne, Remedy также подтвердила, что проект Control 2 находится на стадии готовности к производству. Это подчеркивает активность компании и ее стремление развивать свои успешные франшизы. В июне 2024 года Remedy выпустила первое дополнение к Alan Wake 2 под названием Night Springs, что также свидетельствует о том, что компания активно работает над расширением своих игровых вселенных.

Финансовые показатели компании за второй квартал 2024 года также выглядят многообещающе. Выручка увеличилась на 16,2%, составив 10,3 миллиона евро, что может быть связано с успешными продажами Alan Wake 2. Несмотря на это, операционная прибыль осталась отрицательной, но ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими периодами.

Важным событием для компании стало назначение нового финансового директора, Сантту Каллионпяя, в августе 2024 года. Это может свидетельствовать о том, что Remedy стремится улучшить свои финансовые показатели и оптимизировать процессы внутри компании.

#игры #remedy #max payne #control 2
+
Написать комментарий (0)
Издатель подтвердил, что Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
25
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
5
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
4
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
+
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
2
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
34
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
+
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Reuters: Иран может поставить России баллистические ракеты Fath-360
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
18
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
6
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
24
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
16
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
2
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
+

Сейчас обсуждают

Такой то
18:39
"Бактерии в микроволновых печах устойчивы к радиации и могут быть вредны для здоровья." "Однако исследователи подчеркивают, что эти популяции не более опасны, чем бактерии, обнаруженные на другой кухо...
В микроволновке обнаружены чрезвычайно устойчивые к радиации бактерии
Nvidia&Intel Hater
18:38
А ты чаму не в окопе .свинособака ?Забег от тцк пока успешен ??
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
Михаил Авраменко
18:37
Забористо курнули...
США хотят построить гигантские уличные фонари на Луне
Китя
18:36
Щось в Курській області пішло не так. а як же Перемога.
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
Glutton
18:32
Сам почему Курскую область не защищаешь?
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
Glutton
18:30
Если у лохлов бог это Путин (всё в их жизни объясняется его действиями), то у тебя что, лохлы боги?
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Nvidia&Intel Hater
18:27
ну да,хохол должен возлюбить своего побратима в прямом смысле,там пидарство в канон бандеркой возведено было, ибо сам был опущен и имел кличку Сопля
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Alex Palex
18:26
иди на фронт, усраинский клоун.)
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
Glutton
18:21
Повысят в итоге, никуда не денутся
В ЦБ рассказали, в каких случаях могут повысить ключевую ставку до 20%
linux4ever
18:15
Странно. Пишу сейчас программу на Arch Linux, а запускаю на Alpine и всё работает. Ну это примерно тоже самое, что программы от Windows 11 запускать на WinCE.
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем