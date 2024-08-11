Компания Remedy Games сообщила, что ремейки Max Payne 1 и 2 перешли в стадию полного производства, что сулит большие изменения в игровом процессе. Кроме того, Remedy намекнула на начало разработки Control 2, что радует поклонников.

Мир видеоигр всегда ждет новостей о любимых франшизах, и Remedy Games не разочаровывает своих поклонников. Недавно компания объявила, что ремейки культовых игр Max Payne 1 и 2 находятся в «полном производстве».

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Remedy Games сообщила, что работа над ремейками Max Payne 1 и 2 перешла в стадию полного производства. Генеральный директор компании, Теро Виртала, отметил, что бюджет разработки этих игр будет сопоставим с бюджетом Alan Wake 2, который составил 75 миллионов долларов, плюс почти 21,5 миллиона на маркетинг. Это говорит о том, что Remedy готова вложить значительные средства в возрождение этой классической серии, что радует фанатов.

Виртала также подчеркнул, что затраты на разработку возросли по сравнению с предыдущими проектами. Это связано с тем, что команда стремится создать не просто ремастер, а полноценный ремейк, который сможет привлечь как старых поклонников, так и новое поколение игроков. Он добавил, что команда работает над тем, чтобы игра была функционально завершенной, что требует значительных усилий и ресурсов.

Интересно, что помимо ремейков Max Payne, Remedy также подтвердила, что проект Control 2 находится на стадии готовности к производству. Это подчеркивает активность компании и ее стремление развивать свои успешные франшизы. В июне 2024 года Remedy выпустила первое дополнение к Alan Wake 2 под названием Night Springs, что также свидетельствует о том, что компания активно работает над расширением своих игровых вселенных.

Финансовые показатели компании за второй квартал 2024 года также выглядят многообещающе. Выручка увеличилась на 16,2%, составив 10,3 миллиона евро, что может быть связано с успешными продажами Alan Wake 2. Несмотря на это, операционная прибыль осталась отрицательной, но ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими периодами.

Важным событием для компании стало назначение нового финансового директора, Сантту Каллионпяя, в августе 2024 года. Это может свидетельствовать о том, что Remedy стремится улучшить свои финансовые показатели и оптимизировать процессы внутри компании.