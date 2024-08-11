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Модификации топовых видеокарт Nvidia с удвоенной памятью для ИИ предлагают в аренду в Китае
В Китае появились модифицированные видеокарты Nvidia с удвоенной памятью, доступные для аренды. Эти новинки могут стать важным инструментом для задач искусственного интеллекта.

В последние годы технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, и для их эффективной работы требуется мощное оборудование. В этом контексте китайский рынок предлагает интересное решение: модифицированные видеокарты Nvidia с увеличенным объемом видеопамяти. Эти новинки, такие как GeForce RTX 4090D 48 ГБ и GeForce RTX 4080 Super 32 ГБ, уже доступны для аренды, что открывает новые возможности для разработчиков и исследователей в области ИИ.

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Недавнее открытие энтузиаста ИИ, известного под ником 青龍聖者, привлекло внимание к новым видеокартам, которые явно являются модифицированными версиями существующих моделей Nvidia. GeForce RTX 4090D с 48 ГБ видеопамяти и GeForce RTX 4080 Super с 32 ГБ предлагают вдвое больше памяти, чем их стандартные аналоги, что делает их особенно привлекательными для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Видеокарты доступны для аренды у китайского поставщика облачных вычислений AutoDL, который предлагает услуги по аренде серверов для работы с ИИ. Стоимость аренды одной GeForce RTX 4080 Super составляет всего 0,03 доллара в час, что может показаться выгодным предложением. Однако стоит отметить, что услуга доступна только для пользователей с китайским номером телефона, что ограничивает ее доступность для международных клиентов.

Интересно, что модификация этих видеокарт требует определенных навыков. Обычные версии GeForce RTX 4090D и RTX 4080 имеют 24 ГБ и 16 ГБ памяти соответственно, которые распределены по нескольким модулям. Для достижения удвоенного объема памяти необходимо заменить существующие модули GDDR6X на более емкие. Однако на рынке не существует 4 ГБ модулей GDDR6X, что предполагает использование кастомной печатной платы, позволяющей разместить больше модулей на обеих сторонах.

Это не первый случай, когда пользователи модифицируют видеокарты Nvidia. Ранее наблюдались примеры, когда энтузиасты увеличивали объем памяти на более старых моделях, таких как GeForce RTX 3070. Однако модификация новых видеокарт серии 40 стала возможной благодаря более сложным технологиям и дизайну.

По данным источников, обе видеокарты находятся в обращении в Китае с конца июня, и их стоимость значительно превышает цену стандартных моделей. Например, GeForce RTX 4090D 48 ГБ продается за около 2500 долларов, что на 685 долларов больше, чем рекомендуемая розничная цена обычной версии.

Остается неясным, как именно AutoDL смогла получить эти модифицированные видеокарты и кто выполняет их модификацию. Тем не менее, появление таких продуктов на рынке открывает новые возможности для разработчиков, работающих в области ИИ, и подчеркивает растущий интерес к облачным вычислениям.

#nvidia #видеокарты #ии #облачные вычисления #аренда
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