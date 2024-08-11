Комплексная программа развития авиаотрасли может быть изменена из-за отсутствия реального спроса на новые самолеты. Аудит, проведенный Сбербанком и «Газпром нефтью», выявил риски, требующие пересмотра планов.

Российская авиаотрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые могут привести к пересмотру амбициозных планов по производству новых гражданских самолетов. В ходе недавнего аудита, проведенного ведущими консультантами, стало очевидно, что реальный спрос на новые воздушные суда значительно ниже ожидаемого. Это открывает вопросы о будущем программы, разработанной в 2022 году, и необходимости корректировки стратегий.

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Аудит, проведенный группой консультантов из Сбербанка и «Газпром нефти», показал, что планы по выпуску почти 1 тыс. новых гражданских самолетов к 2030 году могут быть пересмотрены. Источники в отрасли сообщают, что речь идет не только о корректировке существующей программы, но и о разработке совершенно новой стратегии.

Основной причиной для пересмотра стало отсутствие «экономически оправданного спроса» на новые самолеты, что было подтверждено в ходе проверки заводов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Анализ показал, что текущие планы по производству не соответствуют реальным потребностям рынка, что может привести к необходимости увеличения субсидирования со стороны государства.

Кроме того, аудит выявил риски переноса сроков поставок и роста себестоимости самолетов, что также требует внимания. В связи с этим, в ближайшее время запланировано закрытое совещание у премьер-министра Михаила Мишустина, на котором будут обсуждены итоги аудита и перспективы поставок.

Комплексная программа развития авиаотрасли, которая была разработана Министерством транспорта совместно с Минпромторгом и утверждена правительством в июне 2022 года, изначально предусматривала активное развитие внутреннего и экспортного рынков. Однако, как показывает практика, планы не всегда совпадают с реальностью. Поставки новых самолетов должны были начаться в 2023 году, но уже в начале 2024 года Минпромторг скорректировал ожидаемое количество самолетов с 1,08 тыс. до 994, а сроки поставок были перенесены на 2025 год.

Аудит также показал, что парк иностранных самолетов должен сократиться с 738 единиц в 2022 году до 319 к 2030 году. Это предполагает, что российская авиация должна будет компенсировать выбытие иностранных лайнеров собственными производственными мощностями. Однако, как указывают эксперты, для достижения этих целей необходимо не только пересмотреть количество планируемых самолетов, но и обратить внимание на качество и конкурентоспособность отечественного производства.