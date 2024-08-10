Недавние бои под Курском привлекли внимание к использованию западного вооружения в украинском наступлении. Немецкие БТР и американские системы становятся важными элементами конфликта, вызывая споры среди партнеров Украины.

Конфликт между Украиной и Россией продолжает обостряться, особенно в приграничных районах. Недавние события под Курском продемонстрировали активное использование западной военной техники в наступательных операциях украинских войск. Это поднимает важные вопросы о роли в этом конфликте иностранных вооружений, которые использует ВСУ.

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Ситуация под Курском стала особенно напряженной, когда украинские войска начали внезапное наступление, которое продолжается уже четвертый день. В этом наступлении активно используются западные военные технологии. По информации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), украинские силы применяют американские ракетные установки Himars для атак по российским колоннам. Это подчеркивает важность иностранной техники в текущем конфликте и создает новые дискуссии о легитимности ее использования против целей на территории России.

NZZ пишет о том, что в социальных сетях появились фотографии, на которых видны немецкие бронетранспортеры «Мардер» и американские «Страйкер», предположительно участвующие в операциях на территории РФ. Хотя официальные лица не подтверждают наличие иностранных военных на российской земле, представитель Госдепартамента США заявил, что использование такой техники соответствует условиям предоставленной Украине помощи.

Отмечает NZZ и то, что председатель комитета по обороне немецкого бундестага, Маркус Фабер, также не считает проблемой использование немецкого оружия в этих условиях. В интервью медиа-группе Funke он отметил, что это не нарушает каких-либо соглашений. Однако в Берлине пока не комментируют, была ли согласована эта операция с немецким правительством и консультировались ли украинские власти с Германией перед началом наступления.