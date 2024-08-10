Технология зарядки мощностью 300 Вт будет представлена 14 августа в Китае. В сети уже появилось видео, показывающее, как устройство заряжается от 0% до 17% всего за 35 секунд.

В мире технологий быстрые зарядные устройства становятся все более актуальными. Многие пользователи стремятся сократить время, необходимое для подзарядки своих устройств. В этом контексте компания Realme готовится представить свою новейшую разработку — технологию зарядки мощностью 300 Вт. Ожидается, что ее дебют состоится 14 августа на специальном мероприятии в Китае, и уже сейчас в сети появились первые видео с демонстрацией ее возможностей.

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На видео, которое стало доступно в интернете на портале youtube.com, можно наблюдать, как смартфон Realme заряжается от 0% до 15% всего за 32 секунды. Затем уровень заряда увеличивается до 17% за дополнительные 3 секунды. Хотя в ролике не указана емкость аккумулятора устройства, это короткое видео демонстрирует впечатляющие результаты новой технологии зарядки.

Стоит отметить, что Realme не является первопроходцем в этой области. Ранее суббренд Xiaomi, Redmi, также представил зарядное устройство мощностью 300 Вт, которое смогло зарядить смартфон Redmi Note 12 с батареей на 4100 мАч от 0% до 100% всего за 5 минут. Однако пока ни одно из этих решений не было внедрено в массовое производство.

Realme, похоже, готова стать первой компанией, которая предложит такую мощную зарядку для потребительских устройств. Учитывая, что в их текущей линейке уже имеются телефоны с поддержкой зарядки на 240 Вт, переход к 300 Вт может быть менее сложным, чем у конкурентов. В то время как флагман Redmi поддерживает максимальную мощность только 120 Вт, Realme уже активно развивает свои технологии.

Некоторые эксперты выражают сомнения относительно реальной необходимости такой быстрой зарядки. Однако пользователи, которые испытали 240 Вт на модели GT Neo 5, отмечают, что возможность зарядки устройства за считанные минуты значительно упрощает жизнь. Это особенно актуально для людей, которые часто находятся в движении и не могут позволить себе долго ждать, пока их телефон зарядится.

Кроме того, слухи предполагают, что Realme может представить технологию, которая превзойдет 300 Вт, что позволит им занять лидирующие позиции на рынке быстрой зарядки.