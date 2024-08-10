Компания Space Perspective завершила строительство первого в мире морского космодрома, который будет использоваться для запуска стратосферных шаров. Этот проект обещает сделать путешествия к границам космоса доступнее и безопаснее для туристов.

Космический туризм продолжает развиваться, и теперь у него появился новый игрок – компания Space Perspective. Она представила амбициозный проект: первый в мире морской космодром, который позволит отправлять туристов в стратосферные путешествия на воздушных шарах. Этот уникальный подход может изменить представление о космических полетах и сделать их более доступными для широкой аудитории.

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Space Perspective объявила о завершении строительства своего морского космодрома, названного Marine Spaceport (MS) Voyager. Этот проект, который занимает значимое место в истории космических полетов, был разработан для проведения запусков стратосферных шаров, предназначенных для перевозки туристов на высоту около 30 километров, на которой начинается граница космоса. Строительство космодрома заняло два года, и он расположен на Космическом побережье Флориды.

MS Voyager представляет собой огромную платформу длиной 90 метров, которая оборудована всем необходимым для запуска и возврата космических аппаратов. Шары, называемые SpaceBalloons, будут подниматься в воздух и обеспечивать путешественникам шестичасовые экспедиции в стратосферу. Основатель компании Табер Маккаллум отметил, что такая система запуска позволит значительно повысить безопасность и упростить рутинные операции.

Космодром использует инновационную систему, включающую набор роликов для подготовки шаров к запуску. Это позволяет перемещать шары в вертикальное положение на палубе высотой 61 метр, что минимизирует необходимую площадь для запусков и исключает необходимость в авианосцах. Такой подход делает процесс более эффективным и экономичным.

Судно MS Voyager также обладает высокой маневренностью благодаря четырем генераторам и двигателям, что позволяет ему легко перемещаться по воде. На борту имеется центр управления полетами и вспомогательное оборудование для капсулы «Нептун», которая будет подвешена под шарами. Эта капсула предназначена как для запуска, так и для посадки, что делает весь процесс более интегрированным.

После завершения полета капсула «Нептун» будет приводняться, подобно тому, как это делали космические корабли в эпоху Apollo. После приводнения она будет стабилизирована с помощью быстроходных лодок и поднята обратно на MS Voyager с помощью специальной 16-метровой подъемной рамы.

Space Perspective также позиционирует себя как первую в мире компанию с нулевым уровнем выбросов углерода, предлагающую путешествия к границам космоса.