Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Space Perspective открывает первый морской космодром для стратосферных полетов
Компания Space Perspective завершила строительство первого в мире морского космодрома, который будет использоваться для запуска стратосферных шаров. Этот проект обещает сделать путешествия к границам космоса доступнее и безопаснее для туристов.

Космический туризм продолжает развиваться, и теперь у него появился новый игрок – компания Space Perspective. Она представила амбициозный проект: первый в мире морской космодром, который позволит отправлять туристов в стратосферные путешествия на воздушных шарах. Этот уникальный подход может изменить представление о космических полетах и сделать их более доступными для широкой аудитории.

реклама

Space Perspective объявила о завершении строительства своего морского космодрома, названного Marine Spaceport (MS) Voyager. Этот проект, который занимает значимое место в истории космических полетов, был разработан для проведения запусков стратосферных шаров, предназначенных для перевозки туристов на высоту около 30 километров, на которой начинается граница космоса. Строительство космодрома заняло два года, и он расположен на Космическом побережье Флориды.

MS Voyager представляет собой огромную платформу длиной 90 метров, которая оборудована всем необходимым для запуска и возврата космических аппаратов. Шары, называемые SpaceBalloons, будут подниматься в воздух и обеспечивать путешественникам шестичасовые экспедиции в стратосферу. Основатель компании Табер Маккаллум отметил, что такая система запуска позволит значительно повысить безопасность и упростить рутинные операции.

Космодром использует инновационную систему, включающую набор роликов для подготовки шаров к запуску. Это позволяет перемещать шары в вертикальное положение на палубе высотой 61 метр, что минимизирует необходимую площадь для запусков и исключает необходимость в авианосцах. Такой подход делает процесс более эффективным и экономичным.

Судно MS Voyager также обладает высокой маневренностью благодаря четырем генераторам и двигателям, что позволяет ему легко перемещаться по воде. На борту имеется центр управления полетами и вспомогательное оборудование для капсулы «Нептун», которая будет подвешена под шарами. Эта капсула предназначена как для запуска, так и для посадки, что делает весь процесс более интегрированным.

После завершения полета капсула «Нептун» будет приводняться, подобно тому, как это делали космические корабли в эпоху Apollo. После приводнения она будет стабилизирована с помощью быстроходных лодок и поднята обратно на MS Voyager с помощью специальной 16-метровой подъемной рамы.

Space Perspective также позиционирует себя как первую в мире компанию с нулевым уровнем выбросов углерода, предлагающую путешествия к границам космоса.

#космический туризм #космодром #space perspective #стратосферные шары
+
Написать комментарий (0)
Запуск первого компонента Haven-1 планируется во второй половине 2024 года с помощью SpaceX Falcon 9
Rocket Lab запустила ракету Electron с космодрома в Новой Зеландии, выведя спутник Strix
Halo Space проведет испытания капсулы Aurora в стратосфере Саудовской Аравии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
4
НАСА: SpaceX не сможет вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов Starliner до 2025 года
7
Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
4
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
2
Samsung Galaxy Watch получат новую технологию измерения артериального давления
1
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
2
"Омсктрансмаш" поставил в войска Т-80БВМ с более совершенной защитой от дронов
3
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
1
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
+
Люди становятся честнее, обучая ИИ - что это значит для технологий
+
Швейцарский военный эксперт рассказал о возможной судьбе Украины после окончания СВО
1
Застрявшие на МКС астронавты могут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле SpaceX
2
На месте Пресненского машиностроительного завода в Москве построят три 150-метровые башни
4
Для чего нужно смотреть на год выпуска смартфона, и почему некоторые телефоны лучше не покупать
2
Warner Bros. теряет 41% выручки из-за провала Suicide Squad: Kill the Justice League
1
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
37
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
+
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
57
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
4
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
9
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
17

Сейчас обсуждают

Евгений Цуренков
16:27
24 кг мотор весит или дрон?
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
si-cat
16:15
Чучмексим дурням эта тачка до первого столба 🤣🤣🤣
В России продают редкий BMW M3 GTS 2010 года с пробегом всего 100 км
Eppius
16:09
Да всем плевать на эту биржу. Они прежде всего свою прибыль блокируют
Биржа OKX замечена в блокировки аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
Eppius
16:08
Им плевать. У них этих частей на долго еще хватит а умирать укропам судя по всему совсем не страшно. У них еще на белорусской границе целая армия стоит. Говорили про 100 тысячную группировку. Ну ...
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Eppius
16:02
Вранье, вообще почти не вижу их на дорогах.
Белорусские Geely в России расходятся как горячие пирожки, бренд вошел в ТОП-7 самых востребованных
Блейд
16:00
Первый раз слышу. Без рофла
Signal под запретом: Роскомнадзор блокирует мессенджер в России
Евгений Нефедов
15:55
Раньше он был бесплатным, сейчас как оттестировали благодаря пользователям, сделали платным. Даже нет ограниченной/студенческой версии, чтоб смотреть документы. Вот он, наш отечественный ответ западу....
Энергосистема США не справляется с растущим потреблением энергии генеративным ИИ
denacifikator
15:53
а тех,кто будет воровать электричество,то тех посадят в заполярный централ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует майнинг криптовалют
SlyBiBi
15:46
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
SlyBiBi
15:46
Насчет кликбейтовых высеров данного рекламо-дрочера хочется перефразировать слова известной старой песенки: - И мечут, мечут говноту - Сюда приехавшие Бу... - Рекламщики, моральные уроды.
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем