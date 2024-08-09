Липецкая область подверглась атаке дронов ВСУ, в результате которой десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Власти региона сообщили о девяти пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Непрекращающиеся конфликты в российских регионах в плотную прилегающих к зоне соприкосновения ВСУ и российских войск продолжают угрожать безопасности мирных граждан.

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Нынешней ночью Липецкая область была атакована 19 дронами Вооруженных сил Украины. В результате этой атаки произошли взрывы, которые озарили небо световыми вспышками. На опубликованных в сети кадрах слышен женский голос, призывающий к срочной эвакуации.

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что число пострадавших среди граждан достигло девяти человек, и всем им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах Липецка. Он отметил, что взрывы произошли вдали от жилых районов, и экстренные службы уже работают на месте инцидента. Несмотря на это, угроза повторных атак сохраняется.

Примерно 100 человек были вынуждены временно покинуть свои дома, однако власти подчеркнули, что массовая эвакуация не потребовалась. Люди были размещены в пунктах временного размещения, но вскоре им разрешили вернуться домой. Для этого организовали транспорт, чтобы облегчить возвращение эвакуированных жителей.