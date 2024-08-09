Международная команда астрономов обнаружила две новые экзопланеты, вращающиеся вокруг соседних звезд. Открытие было сделано с использованием спутника NASA TESS, который продолжает расширять наши знания о далеких мирах.

Открытия в области астрономии продолжают удивлять и вдохновлять ученых и любителей космоса. На этот раз международная группа астрономов, возглавляемая Мурадом Гачуи из Льежского университета, сообщила о нахождении двух новых экзопланет, которые были зарегистрированы с помощью спутника NASA TESS. Эти экзопланеты, называемые TOI-6002 b и TOI-5713 b, представляют собой так называемые суперземли — планеты, размеры которых превышают размеры Земли, но не достигают размеров Нептуна.

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Спутник TESS, который исследует около 200 000 ярких звезд, был запущен с целью поиска транзитных экзопланет. Он уже обнаружил более 7 200 кандидатов в экзопланеты, среди которых 543 были подтверждены. Новые открытия, сделанные с помощью TESS, позволили астрономам более детально изучить транзитные сигналы, полученные от звезд M-карликов, вокруг которых вращаются новые экзопланеты.

TOI-6002 b, одна из новых суперземель, имеет радиус, в 1,65 раза превышающий радиус Земли, и её масса почти в четыре раза больше нашей планеты. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды за 10,9 дня, находясь на расстоянии около 0,06 астрономической единицы. Равновесная температура этой экзопланеты составляет 321,1 К. Это открытие подчеркивает, что TOI-6002 b находится в близкой зоне к своей звезде, что может иметь значение для возможной жизни на ней.

TOI-5713 b, в свою очередь, немного меньше — ее радиус на 77% больше радиуса Земли, а масса оценивается в 4,3 массы Земли. Эта экзопланета завершает один оборот вокруг своей звезды за 10,44 дня, находясь на аналогичном расстоянии от своей звезды — 0,06 а.е. Равновесная температура TOI-5713 b чуть выше — 347,2 К. Оба этих мира расположены на границе обитаемой зоны своих звезд, что делает их особенно интересными для дальнейших исследований.

Астрономы отмечают, что пока неясно, какой состав имеют эти экзопланеты. Они могут быть как каменистыми, так и водными мирами, что открывает множество возможностей для дальнейшего изучения их характеристик. Суперземли, такие как TOI-6002 b и TOI-5713 b, могут сыграть ключевую роль в понимании эволюции экзопланет и их потенциальной обитаемости.

Исследования таких экзопланет помогут астрономам лучше понять, как формируются планеты и какие условия необходимы для возникновения жизни.