NASA рассматривает возможность возвращения астронавтов, застрявших на борту Boeing Starliner, с помощью космического корабля SpaceX. Окончательное решение о судьбе Starliner ожидается в конце месяца, и это может стать серьезным ударом для Boeing.

Ситуация с космическим кораблем Boeing Starliner становится все более напряженной. В связи с серьезными техническими проблемами, возникшими во время запуска, NASA рассматривает возможность использования космического корабля SpaceX для возвращения астронавтов, которые могут оказаться на орбите дольше запланированного. Это решение может иметь значительные последствия для компании Boeing и ее репутации в аэрокосмической отрасли.

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Планируемый недельный полет на Международную космическую станцию (МКС) для первых астронавтов, летящих на борту Starliner, может затянуться на целых восемь месяцев. Ожидается, что окончательное решение о том, продолжать ли эксплуатацию Starliner, будет принято в конце этого месяца. В этом контексте NASA рассматривает возможность отправки экипажа на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.

Проблемы с Starliner начались в июне, когда во время запуска возникли серьезные неполадки с двигателями. В результате этого инцидента NASA и Boeing начали совместные испытания на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, чтобы выяснить причины выходов из строя. В ходе анализа было установлено, что поток топлива в одном из двигателей заблокирован, а перегрев привел к испарению части топлива. Также были выявлены утечки гелия, которые могли возникнуть из-за недостаточно крупных уплотнений.

Стив Стич, руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA, отметил, что обсуждения о будущем Starliner идут активно, и Boeing уверена в своем космическом корабле после проведенных наземных испытаний. Однако отсутствие представителей Boeing на недавнем брифинге усилило впечатление о разногласиях внутри компании и между ней и NASA. В блоге компании было заявлено, что она продолжает верить в безопасность Starliner и его способность вернуть экипаж на Землю.

Если NASA решит вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс на SpaceX, это станет значительным поражением для Boeing. Эта ситуация может усугубить уже существующие проблемы компании, которая пытается восстановить свою репутацию после кризиса безопасности, затронувшего ее коммерческие самолеты. В прошлом Boeing и SpaceX получили многомиллиардные контракты от NASA на обеспечение полетов на МКС, после того как Соединенные Штаты прекратили программу космических челноков в 2011 году.

В отличие от Boeing, SpaceX успешно провела свои испытания с экипажем в 2020 году и с тех пор перевезла десятки астронавтов. Программа Boeing, напротив, столкнулась с множеством задержек и неудач, включая ошибки в программном обеспечении и проблемы с безопасностью.

В ходе пилотируемого испытания Starliner были две неудачные попытки запуска, когда астронавты уже были готовы к старту. Если решение NASA будет в пользу SpaceX, это не только повлияет на имидж Boeing, но и может изменить динамику конкуренции между двумя компаниями в области космических полетов.