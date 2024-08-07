По информации Forbes, пути снабжения Вооруженных сил Украины оказались под угрозой из-за российских мин.

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной логистика становится ключевым элементом, определяющим успех военных операций. Как показывают недавние сообщения, пути снабжения ВСУ подвергаются серьезным угрозам, что ставит под сомнение эффективность украинских вооруженных сил.

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Согласно информации от Forbes, пути снабжения Вооруженных сил Украины стали мишенью для российских мин. Война требует от обеих сторон надежной логистической инфраструктуры, обеспечивающей доставку необходимых ресурсов на фронт. Ситуация усугубляется тем, что обе армии используют значительные объемы топлива и боеприпасов. Россия, например, ежедневно производит около 10 000 артиллерийских снарядов, в то время как Украина — около 2000. Без надежного снабжения обе стороны рискуют потерять боеспособность.

Российские линии снабжения основаны на крупных складах, расположенных в самой России, откуда оборудование и боеприпасы доставляются на передовую. В настоящее время российские войска активно ведут наступательные операции, включая попытки захватить ключевые города, такие как Харьков и Волчанск.

Forbes сообщает, что российские силы также пытаются нарушить украинские линии снабжения. В начале конфликта Россия добилась успехов, когда украинские запасы боеприпасов, поставляемых Западом, иссякли. Хотя на данный момент в Украину поступают новые поставки, Россия продолжает нацеливаться на их транспортировку на фронт.

По данным Forbes, для достижения своих целей российские военные применяют новую тактику: они разбрасывают мины на дорогах, используемых украинскими снабженцами. Эта стратегия позволяет дистанционно устанавливать противотанковые мины, что делает дороги непроходимыми без предварительного разминирования.

Эксперты по военным действиям подчеркивают, что надежные линии снабжения являются основой успешной войны. Исторические примеры показывают, что без эффективной логистики ни одна армия не сможет добиться победы. В условиях текущего конфликта, где обе стороны стремятся перерезать каналы снабжения противоборствующей стороны, успех может зависеть от того, кто быстрее и эффективнее справится с этой задачей.