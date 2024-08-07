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"Росэлектроника" представляет новый антидроновый комплекс "Серп-ВС6Д"
Холдинг "Росэлектроника" представил новый антидроновый комплекс "Серп-ВС6Д", который сочетает в себе функции радиоэлектронной борьбы и высокоточного детектора. Этот комплекс уже продемонстрировал свою эффективность в реальных условиях, защищая объекты от атак беспилотников.

С увеличением использования беспилотников в различных сферах, от военных операций до гражданских задач, возрастает необходимость в надежных системах защиты от этих технологий. "Росэлектроника" анонсировала новый комплекс "Серп-ВС6Д", который обещает значительно повысить уровень безопасности, обеспечивая эффективную защиту от дронов в любых условиях.

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Холдинг "Росэлектроника", входящий в состав Ростеха, разработал антидроновый комплекс "Серп-ВС6Д", который сочетает в себе передовые технологии радиоэлектронной борьбы и высокоточные детекторы. Этот комплекс уже доказал свою эффективность как в борьбе с одиночными беспилотниками, так и в случае групповых атак, что делает его важным инструментом для обеспечения безопасности.

Одной из основных характеристик "Серп-ВС6Д" является его способность работать на множестве частот, что позволяет ему подавлять сигналы дронов по шести различным каналам связи. Это значительно увеличивает вероятность успешного обнаружения и нейтрализации угроз. Высокоточный детектор и алгоритмы мгновенной цифровой обработки сигналов помогают минимизировать пропуски целей и ложные срабатывания, что критически важно в условиях реальных боевых действий.

Комплекс способен непрерывно отслеживать каналы связи и управления дронами в радиусе 360 градусов. При обнаружении угрозы система автоматически активирует режим подавления радиосигналов, действуя на расстоянии до 5 километров. Важно, что подавление происходит только при наличии угрозы, что соответствует требованиям государственной комиссии по радиочастотам и предотвращает постоянное использование помех.

На данный момент "Серп-ВС6Д" уже используется рядом российских предприятий, включая организации военно-промышленного комплекса. В "Росэлектронике" отмечают, что ведутся переговоры о создании мобильной версии комплекса на колесной базе, что повысит его мобильность и универсальность.

Кроме того, возможность объединения нескольких систем в единый комплекс позволяет организовать надежную защиту для больших объектов и территорий. Это особенно актуально в условиях современных вызовов, когда дроны могут использоваться не только для наблюдения, но и для атак.

#дрон #росэлектроника #антидроновый комплекс #серп-вс6д
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