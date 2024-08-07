На конференции Future of Memory and Storage KIOXIA представила прототип оптических твердотельных накопителей, который обещает изменить подход к хранению данных. Этот инновационный проект направлен на создание более экологически чистых центров обработки данных.

С каждым годом требования к центрам обработки данных в мире становятся все более строгими, особенно в свете необходимости сокращения углеродного следа и повышения эффективности. На конференции Future of Memory and Storage (FMS) в Санта-Кларе (США) компания KIOXIA продемонстрировала свою новейшую разработку — оптические твердотельные накопители. Это решение не только обещает улучшить производительность, но и значительно снизить потребление энергии, что делает его важным шагом к более устойчивым технологиям.

реклама

KIOXIA, известная своими инновациями в области флэш-памяти и технологии BiCS FLASH 3D, представила новый прототип широкополосного SSD с оптическим интерфейсом. Эта технология позволяет заменить традиционные электрические соединения оптоволоконными, что открывает новые возможности для организации центров обработки данных. Одним из главных преимуществ является возможность увеличения расстояния между вычислительными устройствами и накопителями данных до 40 метров, с возможностью дальнейшего увеличения до 100 метров в будущем. Это значит, что компоненты, такие как SSD и процессоры, могут находиться в разных помещениях, что упрощает проектирование и улучшает гибкость инфраструктуры.

Оптические SSD могут быть размещены в помещениях с меньшими требованиями к охлаждению, что также способствует снижению энергетических затрат. Это важно, поскольку центры обработки данных потребляют огромное количество энергии, и переход на оптические технологии может помочь сократить их потребление более чем на 40%. KIOXIA активно работает над этой инициативой в рамках японского проекта Next Generation Green Data Center Technology Development Project, который поддерживается фондом Green Innovation Fund.

Кроме того, оптические SSD могут иметь значительное влияние на высокопроизводительные вычисления и даже на космические технологии. KIOXIA уже имеет опыт отправки SSD на орбиту, что подчеркивает их способность работать в экстремальных условиях. Это может открыть новые горизонты для использования в области искусственного интеллекта, где «дезагрегация» — разделение вычислительных ресурсов — станет важным аспектом проектирования систем.

Другие компании, участвующие в этом проекте, включают Fujitsu, NEC, AIO Core и Kyocera. По прогнозам KIOXIA, первые оптические SSD могут появиться на рынке с приходом стандартов PCIe Gen6, что сделает эту технологию более доступной для широкого круга пользователей.