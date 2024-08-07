В июле 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России увеличились до 1,1 трлн рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на рост, Минфин столкнулся с недополучением средств, что может повлиять на валютные резервы.

Недавние данные о нефтегазовых доходах российского бюджета за июль 2024 года показали значительный рост, что вызвало интерес у экономистов и аналитиков. Сумма в 1,1 трлн рублей, полученная в прошлом месяце, не только превзошла показатели предыдущих лет, но и открыла новые вопросы о будущем финансовой политики страны. Однако за этим положительным трендом скрываются некоторые проблемы, которые могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации.

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В июле 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 1,1 трлн рублей, что на 33% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Основной причиной такого роста стало удорожание российской нефти, цена на которую за последний год увеличилась на 26%. Например, стоимость барреля Urals возросла с $55,45 в июне 2023 года до $69,58 в июне 2024 года. Эти изменения оказали заметное влияние на бюджетные поступления.

Стоит отметить, что несмотря на впечатляющие цифры, Минфин столкнулся с проблемой недополучения средств от налога на дополнительный доход (НДД). Этот налог нефтяники уплачивают всего четыре раза в год, и в июле его сумма составила 497 млрд рублей. Ожидания Минфина по дополнительным нефтегазовым доходам оказались завышенными: вместо ожидаемых 145 млрд рублей фактически поступило лишь 94,5 млрд рублей. Причиной этого стало возвратное налогообложение, связанное с вывозной таможенной пошлиной на газ.

Суммарно за семь месяцев 2024 года нефтегазовые поступления составили 6,777 трлн рублей, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом план на весь год составляет 10,985 трлн рублей, что предполагает увеличение на 24% по сравнению с 2023 годом. Темпы прироста нефтегазовых доходов значительно превышают среднегодовой показатель, что создает некоторую уверенность в финансовой стабильности.

Правда в июле произошло и снижение поступлений от основного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который упал с 1,024 трлн рублей в июне до 944 млрд рублей. Это снижение частично компенсировалось уменьшением возвратных выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу и субсидиям нефтепереработчикам. В частности, возвратные выплаты сократились с 158,1 млрд до 142,5 млрд рублей, а субсидии — с 150,6 млрд до 134,5 млрд рублей.

Минфин также анонсировал, что с 7 августа по 5 сентября будет направлено 24,65 млрд рублей на операции с валютой, что составляет минимум с начала года. Это приведет к тому, что Минфин будет покупать лишь 1,1 млрд рублей в день, что значительно меньше предыдущих объемов. В то же время Банк России планирует продолжать продажи валюты на сумму 8,4 млрд рублей в день, что может оказать влияние на рынок.

Эксперты отмечают, что несмотря на рост нефтегазовых доходов, ситуация на валютном рынке остается напряженной. Например, объем биржевых торгов юанями в начале августа составил 104 млрд рублей, что указывает на высокую активность на рынке. В условиях таких объемов продаж, эксперты сомневаются, что действия Минфина смогут существенно повлиять на курс рубля.