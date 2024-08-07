В России обсуждается возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи за продажу «серых» SIM-карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством, однако операторы связи считают ее избыточной.

В последнее время в России активно обсуждается проблема незаконной продажи SIM-карт, известной как «серый рынок». Чтобы справиться с этой ситуацией, власти рассматривают возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи. Эта инициатива вызвала множество споров среди операторов и экспертов, которые оценивают последствия подобных мер.

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В рамках борьбы с серыми SIM-картами российские власти обсуждают возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи, которые нарушают правила регистрации новых абонентов и обработки персональных данных. По данным издания "Коммерсантъ", такая мера может быть реализована в случае неоднократных нарушений. Операторы связи уже ведут переговоры с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) по этому вопросу.

Представители операторов, такие как директор по работе с госорганами "МегаФона" Владимир Месропян, подчеркивают, что введение уголовной ответственности повысит требования к безопасности данных. Он отметил, что операторы имеют технические возможности для сбора биометрической информации для Единой биометрической системы (ЕБС) и готовы к ужесточению ответственности за нарушения. Однако, по словам источника в одном из крупных операторов, сама инициатива не была предложена операторами, а исходит от регулятора.

Некоторые эксперты считают, что введение уголовной ответственности может сократить количество серых SIM-карт на рынке, так как сотрудники салонов будут менее склонны к сотрудничеству с мошенниками. Аналитик Алексей Бойко отметил, что такая мера может снизить уровень преступлений, связанных с продажей нелегальных карт. Тем не менее, он сомневается, что это полностью решит проблему, так как мошенники продолжат находить слабые места в системе.

Критики этой инициативы, такие как редактор Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин, считают, что введение уголовной ответственности является избыточным шагом. Он утверждает, что административные меры уже могут быть достаточно эффективными. В случае серьезных последствий от административного нарушения, дело может быть переквалифицировано в уголовное. Слукин подчеркивает, что сотрудники салонов связи часто являются наиболее уязвимыми звеньями в системе, так как их зарплаты зависят от выполнения планов продаж.

Из-за давления на сотрудников, работающих в салонах связи, они иногда вынуждены идти на ухищрения, чтобы достичь своих целей. Это может привести к продаже SIM-карт на сером рынке, что, в свою очередь, создает риски для безопасности данных клиентов. В условиях, когда зарплата сотрудников зависит от их производительности, им сложно отказаться от таких практик.

Многие операторы, такие как Tele2, выразили сомнения в целесообразности введения уголовной ответственности, считая, что это не решит основную проблему. Они акцентируют внимание на том, что строгость процедур верификации данных клиентов уже достаточно высока, и дополнительные меры могут оказаться избыточными.

В то время как власти ищут способы борьбы с серыми SIM-картами, вопрос о том, как эффективно решить эту проблему, остается открытым. Уголовная ответственность может стать лишь дополнительным инструментом, но не панацеей. Эксперты подчеркивают, что необходимо комплексное решение, включающее как ужесточение законодательства, так и улучшение условий труда сотрудников салонов связи.