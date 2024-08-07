Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Nissan представила «холодную краску», чтобы сохранить прохладу в автомобиле
Компания Nissan разработала инновационную «холодную краску», которая помогает поддерживать комфортную температуру в салоне автомобиля. Эта технология была представлена на фоне рекордной жары в Японии и может существенно снизить использование кондиционеров.

С наступлением летнего сезона многие водители сталкиваются с проблемой перегрева в салоне автомобиля. Японская компания Nissan решила эту задачу с помощью новейшей разработки — «холодной краски», которая может значительно улучшить комфорт в жаркие дни.

реклама

Во вторник Nissan продемонстрировала свою новую «холодную краску», которая призвана поддерживать прохладу внутри автомобиля. Интересно, что данное покрытие в шесть раз толще обычной краски, что создает определенные сложности для его коммерческого внедрения. Тем не менее, результаты испытаний обнадеживают.

Краску тестировали на автомобилях, курсирующих в токийском аэропорту Ханэда, где много открытых пространств. Это место идеально подходит для проверки новой технологии, так как автомобили подвергаются интенсивному солнечному свету. Внешне машины с «холодной краской» не отличались от обычных, однако на ощупь они ощущались гораздо прохладнее.

Согласно данным Nissan, использование этой краски позволяет снизить температуру крыши автомобиля на 12 градусов по Цельсию, а внутреннюю температуру — на 5 градусов. Это может существенно сократить необходимость в использовании кондиционеров, что, в свою очередь, снижает нагрузку на двигатели и аккумуляторы электромобилей.

Стоит отметить, что подобные охлаждающие материалы уже активно применяются в строительстве и других отраслях. Nissan не единственная компания, занимающаяся разработкой технологий для снижения температуры в автомобилях. Toyota также работает над подобными решениями, концентрируясь на красках, которые способны отражать солнечные лучи.

Что делает «холодную краску» Nissan уникальной, так это ее способность не только отражать солнечный свет, но и создавать электромагнитные волны, блокирующие солнечные лучи и перенаправляющие энергию от транспортных средств. Это может обеспечить дополнительный уровень защиты от перегрева.

Разработка краски осуществлялась в сотрудничестве с китайской компанией Radi-Cool, которая уже имеет опыт создания различных материалов, способных отсеивать тепло. Radi-Cool также предлагает прохладные шляпы и зонтики для защиты от солнца, но Nissan является единственным японским автопроизводителем, работающим с этой компанией.

Сусуму Миура, менеджер исследовательского центра Nissan, отметил, что электромагнитные волны, излучаемые краской, не представляют опасности для здоровья. Он добавил, что такие волны окружают нас повсюду. «Моя мечта — создавать более прохладные автомобили, не потребляя при этом энергию», — поделился он своими амбициями.

#технологии #автомобили #nissan #холодная краска
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
5
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
2
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
5
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
14
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
12
Меркурис: ВСУ может остаться без ракет в случае эскалации на Ближнем Востоке
+
В Крыму обновят трассу соединяющую Симферополь и Черное море
1
AMD может готовить новые бюджетные видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
1
Минобороны России показало, как ликвидировали два танка Leopard в Харьковской области
1
Российские инженеры отправили в СВО первую партию дронов «Ветер» с системой наведения на базе ИИ
3
Nvidia разыгрывает игровой ПК на базе RTX 4090
3

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
148
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
7
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
2
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
9
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
31
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
24

Сейчас обсуждают

Obscury
14:59
Считать в школе научили? Если верить несмываемому, то безвозвратные потери ВСУ 25к в месяц. 30к мобилизуют в месяц. Мобресурс не меньше 2м. Получается 7 лет еще спецоперировать и самим потерять 2м чел...
Минобороны России поделилось подробностями вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
World Trailer
14:51
Учитывая ситуацию с Intel... а даже новые поколения многие брать не будут... на всякий случай (потому что нет гарантии что они не будут так же дохнуть как и 13-е / 14-е)... странно что AMD вообще ...
AMD официально назвала стоимость процессоров новой серии Ryzen 9000: от $279 до $649
Сергей Алексеев
14:42
Linux есть
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
Mallory
14:38
Надо пить те таблетки которые вам ваш врач назначил. "неудобном комментарии" Чимбал, перелогинься, мы тебя узнали.
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
denacifikator
14:37
риановости недавно написало.Эти если печатают,то прежде проверяют,потому у них и задержки в новостях на несколько часов.
Отставной полковник Генштаба Швейцарии считает раздел Украины оптимальным решением конфликта
Palkovvodec
14:32
Потерпи, тебя тоже порежут😎
Отставной полковник Генштаба Швейцарии считает раздел Украины оптимальным решением конфликта
FelsheR-BANz
14:32
Покупать с гарантией 3 года в магазине, а не как все местные авторы долбоебы, вечно экономящие копейку - б/у, после ремонта и ворованное.
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
denacifikator
14:30
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
Palkovvodec
14:26
Ну так не пиши раб, кто тебя заставляет? Мог бы и не обозначать себя рабом, это и так понятно, что ты он и есть.
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Palkovvodec
14:23
О, новый акк у петушка😂 хана будет на поле боя, не переживай, всех хохловыродков перебьют Ну вот и этот акк петушка снесли😂
Командование ВСУ пытается скорректировать операцию в Курской области из-за её частичного провала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем