Компания Nissan разработала инновационную «холодную краску», которая помогает поддерживать комфортную температуру в салоне автомобиля. Эта технология была представлена на фоне рекордной жары в Японии и может существенно снизить использование кондиционеров.

С наступлением летнего сезона многие водители сталкиваются с проблемой перегрева в салоне автомобиля. Японская компания Nissan решила эту задачу с помощью новейшей разработки — «холодной краски», которая может значительно улучшить комфорт в жаркие дни.

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Во вторник Nissan продемонстрировала свою новую «холодную краску», которая призвана поддерживать прохладу внутри автомобиля. Интересно, что данное покрытие в шесть раз толще обычной краски, что создает определенные сложности для его коммерческого внедрения. Тем не менее, результаты испытаний обнадеживают.

Краску тестировали на автомобилях, курсирующих в токийском аэропорту Ханэда, где много открытых пространств. Это место идеально подходит для проверки новой технологии, так как автомобили подвергаются интенсивному солнечному свету. Внешне машины с «холодной краской» не отличались от обычных, однако на ощупь они ощущались гораздо прохладнее.

Согласно данным Nissan, использование этой краски позволяет снизить температуру крыши автомобиля на 12 градусов по Цельсию, а внутреннюю температуру — на 5 градусов. Это может существенно сократить необходимость в использовании кондиционеров, что, в свою очередь, снижает нагрузку на двигатели и аккумуляторы электромобилей.

Стоит отметить, что подобные охлаждающие материалы уже активно применяются в строительстве и других отраслях. Nissan не единственная компания, занимающаяся разработкой технологий для снижения температуры в автомобилях. Toyota также работает над подобными решениями, концентрируясь на красках, которые способны отражать солнечные лучи.

Что делает «холодную краску» Nissan уникальной, так это ее способность не только отражать солнечный свет, но и создавать электромагнитные волны, блокирующие солнечные лучи и перенаправляющие энергию от транспортных средств. Это может обеспечить дополнительный уровень защиты от перегрева.

Разработка краски осуществлялась в сотрудничестве с китайской компанией Radi-Cool, которая уже имеет опыт создания различных материалов, способных отсеивать тепло. Radi-Cool также предлагает прохладные шляпы и зонтики для защиты от солнца, но Nissan является единственным японским автопроизводителем, работающим с этой компанией.

Сусуму Миура, менеджер исследовательского центра Nissan, отметил, что электромагнитные волны, излучаемые краской, не представляют опасности для здоровья. Он добавил, что такие волны окружают нас повсюду. «Моя мечта — создавать более прохладные автомобили, не потребляя при этом энергию», — поделился он своими амбициями.