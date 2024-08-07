Астрономы сделали сенсационное открытие, обнаружив звездное скопление Barbá 2 на расстоянии 24 000 световых лет от Земли. Это скопление содержит несколько сверхгигантских звезд, что может углубить наше понимание их формирования и эволюции.

Недавние исследования в области астрономии привели к неожиданному открытию, которое может изменить наши представления о звездах. Новое звездное скопление под названием Barbá 2, находящееся на расстоянии около 24 000 световых лет от нашей планеты, оказалось настоящим сокровищем, полным сверхгигантских звезд.

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Скопление Barbá 2 было впервые замечено десять лет назад чилийским астрономом Родольфо Барба, который исследовал плоскость Млечного Пути. Он использовал многоволновые методы для поиска звездных групп, которые могли бы быть связаны с теплой пылью. В результате его работы было обнаружено значительное скопление между шаровым скоплением NGC 3603 и областью ионизированного атомарного водорода, известной как Gum 35. Однако из-за смерти Барба в 2021 году результаты его исследований оставались неопубликованными.

Не так давно исследование, проведенное Хесусом Маисом Апелланисом и Игнасио Негеруэлой, подтвердило существование Barbá 2 с использованием данных, полученных от спутника Gaia Европейского космического агентства. Ученые решили назвать это скопление в честь его первооткрывателя и включили его в проект Villafranca, который занимается изучением галактических OB-звездных групп.

Согласно новым данным, радиус ядра Barbá 2 составляет 2,74 световых года, а расстояние до него — около 24 100 световых лет. Астрономам удалось выделить 201 звезду, которые, вероятно, принадлежат этому скоплению, причем 53 из них были определены как загрязняющие или относящиеся к более широкой популяции.

Самой яркой звездой в Barbá 2 оказался желтый сверхгигант, а также в скоплении было обнаружено еще шесть сверхгигантов: пять красных и один голубой. Это открытие позволяет классифицировать Barbá 2 как богатое сверхгигантами звездное скопление, что делает его особенно привлекательным для дальнейших исследований.

Кроме того, исследование показало, что Barbá 2 не демонстрирует значительных внутренних движений и не расширяется, а также не содержит большого количества убегающих звезд. Это может указывать на стабильность скопления и его долгосрочную эволюцию.

Поскольку о свойствах Barbá 2 пока известно недостаточно, астрономы планируют проводить дополнительные наблюдения, чтобы глубже понять природу этого уникального звездного скопления.