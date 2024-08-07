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SpaceX переносит запуск Crew-9 - Boeing Starliner требует дополнительного времени
Запуск миссии Crew-9 от SpaceX, запланированный на 18 августа, перенесен на 24 сентября из-за проблем с капсулой Boeing Starliner.

Космические миссии всегда связаны с высоким уровнем ответственности и тщательной подготовки. Однако даже самые современные технологии могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Так, запуск девятой миссии Crew-9 от SpaceX, который должен был состояться в середине августа, был отложен до конца сентября из-за технических проблем с капсулой Boeing Starliner.

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Миссия Crew-9, которая должна была стать девятым регулярным полетом SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) для NASA, была запланирована на 18 августа. Однако, как сообщило агентство 6 августа, старт перенесен на 24 сентября. Причиной задержки стали проблемы, возникшие с капсулой Boeing Starliner, которая в настоящее время находится на орбитальной лаборатории.

По информации NASA, перенос даты запуска Crew-9 даст командам больше времени для завершения планирования возвращения Starliner, который участвует в испытательной миссии Crew Flight Test (CFT). Эта миссия, стартовавшая 5 июня, стала первой для новой капсулы Starliner и уже доставила на МКС астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора. Их пребывание на станции было запланировано на одну неделю, однако Starliner по-прежнему остается на орбите из-за различных технических проблем.

Наиболее серьезной из них стало отключение пяти из 28 двигателей системы управления реакцией Starliner. Это обстоятельство вызвало необходимость более детального анализа и тестирования, чтобы выяснить, сможет ли капсула безопасно вернуть астронавтов на Землю. Члены команды CFT сейчас работают над этой проблемой, чтобы определить, когда именно Starliner сможет вернуться домой.

Отложенный запуск Crew-9 также ставит под вопрос график других миссий SpaceX. Компания имеет амбициозные планы по отправке астронавтов на МКС и дальнейшему развитию своих космических программ. Тем не менее, безопасность всегда будет приоритетом, и любые задержки в запуске будут тщательно обоснованы.

#космос #spacex #boeing #starliner #crew-9
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