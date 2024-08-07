Бесплатный период, который продлился 29 дней, подходит к концу, и водителям следует подготовиться к новым условиям.

В последние годы в России активно развивается дорожная инфраструктура, и одним из значимых проектов стала дорога «Обход Тольятти». Этот маршрут был задуман как способ разгрузить городские улицы и улучшить транспортное сообщение.

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Согласно информации, предоставленной концессионной компанией, бесплатный проезд по «Обходу Тольятти» завершится 13 августа 2024 года. Дорога была открыта для движения 16 июля, и в течение месяца водители могли пользоваться ею без оплаты. Однако теперь, согласно распоряжению правительства Самарской области, с 14 августа начнется платный период эксплуатации.

Строительство «Обхода Тольятти» стартовало в декабре 2019 года и заняло несколько лет. В результате было построено почти 100 километров дороги, на которой расположены 39 путепроводов и мостов, включая известный Климовский мост. Этот проект был реализован в рамках концессионного соглашения между правительством региона и концессионерами.

Дорога «Обход Тольятти» была включена в международный маршрут «Европа — Западный Китай», что подчеркивает ее важность для транзитного движения. После открытия магистрали концессионеры отметили, что она станет частью Юго-Западной хорды, что должно улучшить транспортные потоки в этом районе.

Несмотря на все плюсы новой дороги, многие водители отмечают, что ситуация с загруженностью дорог не изменилась. Изначально предполагалось, что «Обход Тольятти» поможет разгрузить Жигулевскую ГЭС и улучшить транспортные условия в городе. Однако, по мнению пользователей, этого эффекта пока не наблюдается.