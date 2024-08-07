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Memblaze представила новый SSD PBlaze7 7940 емкостью 30,72 ТБ и скоростью до 14 ГБ/с
На выставке FMS 2024 компания Memblaze представила новый SSD PBlaze7 7940 емкостью 30,72 ТБ, который демонстрирует скорость чтения до 14 ГБ/с. Этот накопитель, обладающий выдающимися характеристиками, стал настоящим прорывом в области корпоративного хранения данных.

В мире высоких технологий постоянное стремление к улучшению производительности и емкости накопителей становится все более актуальным. На выставке FMS 2024 компания Memblaze представила свой новый твердотельный накопитель PBlaze7 7940, который обещает революционизировать подход к хранению данных в корпоративном сегменте.

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Memblaze объявила о значительном достижении: с момента запуска серии PBlaze7 7940 на выставке FMS 2023 было отгружено более 150 000 единиц этих твердотельных накопителей. Это впечатляющее число подтверждает высокий интерес к продукту и его востребованность на рынке. Новый PBlaze7 7940, представленный на FMS 2024, имеет емкость 30,72 ТБ, что делает его одним из самых больших SSD в своем классе.

Внутри накопителя установлен контроллер Marvell Bravera SC5, который, в сочетании с новейшей технологией флэш-памяти NAND, обеспечивает выдающуюся производительность. По сравнению с традиционными SSD Gen4, новые накопители PBlaze7 7940 демонстрируют производительность, превышающую показатели в 2,5 раза, а энергоэффективность — в 1,5 раза. Это означает, что пользователи могут получить больше производительности при меньших затратах энергии.

Одним из ключевых преимуществ PBlaze7 7940 является его высокая скорость передачи данных. Накопитель способен обеспечить последовательную пропускную способность чтения до 14 ГБ/с и записи до 10 ГБ/с. Эти показатели делают его идеальным решением для работы с большими объемами данных и критически важными приложениями. Кроме того, накопитель демонстрирует случайное чтение 4K IOPS на уровне 2,8 миллиона и запись IOPS — 720 тысяч, что также говорит о его высокой производительности.

Memblaze акцентирует внимание на том, что новый SSD не только мощный, но и энергоэффективный. Типичное потребление мощности при чтении составляет менее 16 Вт, что делает PBlaze7 7940 одним из лучших по этому показателю в своем классе. Кроме того, накопитель обеспечивает сверхнизкую задержку, что особенно важно для высокопроизводительных рабочих нагрузок.

PBlaze7 7940 доступен в нескольких вариантах: EDSFF E1.S, E3.S, 2,5-дюймовый U.2 и HHHL AIC. Это разнообразие позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для своих серверов и систем хранения.

Генеральный директор Memblaze, доктор Тайле Чжан, отметил, что компания очень рада положительной реакции рынка на их продукт. Он подчеркнул, что рост вычислительных потребностей, вызванный развитием технологий AIGC, делает PBlaze7 7940 идеальным решением для удовлетворения этих требований. Высокая производительность и надежность накопителя подтверждаются его успешными поставками.

Помимо этого, вице-президент по бизнесу хранения данных в Marvell, Мэтт Ким, также выразил поздравления Memblaze с достижением важной вехи. Он отметил, что накопители PBlaze7 7940, работающие на контроллере Bravera, демонстрируют отличные результаты в критически важных для бизнеса приложениях, что делает их незаменимыми для высокопроизводительных рабочих нагрузок.

#ssd #хранение данных #fms 2024 #memblaze #pblaze7 7940
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