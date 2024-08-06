Boeing представил новый модульный пилон LAM для бомбардировщика B-1B, который значительно расширяет его возможности по размещению вооружения. Этот шаг подчеркивает важность B-1B для ВВС США, несмотря на планы его замены.

Современные военные технологии продолжают развиваться, и с каждым годом появляются новые решения, которые помогают увеличить эффективность боевых машин. В этом контексте важно отметить недавние испытания нового адаптивного модульного пилона нагрузки (LAM) для бомбардировщика B-1B Lancer, о которых сообщила статья в издании The War Zone.

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B-1B Lancer, который является одним из основных бомбардировщиков ВВС США, начал испытания с новым типом внешнего пилона, разработанного компанией Boeing. Этот модульный адаптивный пилон способен значительно увеличить боевую мощь и маневренность самолета. По информации из The War Zone, испытания проводились 412-м испытательным крылом на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Новый пилон был установлен под левым бортом передней части фюзеляжа, и на нем был закреплен инертный боеприпас Joint Direct Attack Munition (JDAM) весом более 900 кг.

Военные эксперты отмечают, что пилон LAM был разработан для перевозки различных типов вооружения, что позволяет B-1B эффективно адаптироваться к различным боевым задачам. В пресс-релизе ВВС подчеркивается, что этот уникальный пилон устраняет традиционные ограничения, связанные с размещением боеприпасов. Хотя B-1B был выбран для испытаний из-за наличия самолетов на базе Эдвардс, LAM может быть адаптирован для использования на других платформах.

B-1B Lancer, приписанный к 419-й летно-испытательной эскадрилье, проводит летные испытания пилона Load Adaptable Modular в небе над Калифорнией

Одной из самых интересных особенностей нового пилона является его способность нести гиперзвуковое оружие, хотя эта информация не была официально подтверждена в пресс-релизе. Тем не менее, представители Boeing ранее упоминали о планах интеграции гиперзвуковых ракет, что может существенно повысить боевые возможности B-1B. Это особенно актуально в свете того, что бомбардировщик должен оставаться актуальным до тех пор, пока не будет введен в эксплуатацию новый B-21 Raider.

Во время холодной войны B-1B проектировался с возможностью размещения внешнего вооружения, однако с течением времени эта функция была исключена из-за новых соглашений о контроле над вооружениями. Теперь же, когда военные действия требуют большей гибкости, возможность установки внешних пилонов вновь становится актуальной. Первоначально работы по повторной активации точек подвески B-1 сосредоточились на перевозке дополнительных крылатых ракет AGM-158, что значительно увеличивает боевой потенциал самолета.

Согласно информации из The War Zone, Boeing предполагает, что в будущем B-1B сможет нести до шести блоков LAM, каждый из которых будет способен размещать две ракеты. Это означает, что бомбардировщик сможет нести до 12 гиперзвуковых ракет или других типов оружия, таких как Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC) и Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Эти разработки подчеркивают растущую значимость гиперзвукового оружия в современных военных конфликтах.

Кроме того, модификация LAM позволит B-1B нести и обычные боеприпасы. Например, один бомбардировщик сможет разместить до 144 малогабаритных бомб, что делает его особенно эффективным в условиях, когда требуется высокая плотность огня. Это может быть критически важно в боевых операциях против противника, обладающего мощными морскими силами.

Сейчас пилоны LAM проходят испытания, пишет The War Zone, и их необходимо полностью интегрировать в систему B-1B. После этого начнутся тесты с реальными боеприпасами, что позволит оценить их эффективность в боевых условиях. Однако все эти планы зависят от бюджета, который в настоящее время находится под давлением, что может повлиять на реализацию крупных программ ВВС.

По мнению The War Zone, новые возможности, которые предоставляет модификация LAM, помогают укрепить позицию B-1B как ценного актива, несмотря на существующие ограничения на его эксплуатацию. После длительных боевых действий в Афганистане и на Ближнем Востоке, флот B-1B столкнулся с высоким уровнем износа, что также накладывает ограничения на его использование. В этом контексте внедрение нового пилона может стать ключевым фактором, позволяющим продлить срок службы бомбардировщика и улучшить его боевые характеристики.