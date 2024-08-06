Компания Figure представила своего нового гуманоидного робота F.02, который обещает революционизировать как производственные линии, так и домашние условия. С усовершенствованным искусственным интеллектом и возможностями взаимодействия с людьми, этот робот может стать не только помощником на заводе, но и верным компаньоном в быту.

Современные технологии продолжают удивлять нас своими достижениями, и гуманоидные роботы становятся все более реальной частью нашей жизни. Калифорнийская компания Figure сделала значительный шаг вперед, анонсировав своего нового гуманоидного робота второго поколения, F.02. Этот робот, первоначально предназначенный для работы на производственных линиях, вскоре может оказаться и в наших домах, выполняя различные задачи и взаимодействуя с людьми.

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Figure была основана в 2022 году предпринимателем Бреттом Эдкоком с целью создания «коммерчески жизнеспособного гуманоидного робота общего назначения». С тех пор компания активно развивает технологии, чтобы сделать свои роботы более функциональными и адаптивными. В прошлом году мы наблюдали за первым роботом компании, который прошел путь от первых шагов до обучения и выполнения задач на заводах, включая работу с BMW.

Недавно Figure объявила о полной переработке своего нового гуманоидного робота F.02. Команда инженеров обновила как аппаратное, так и программное обеспечение, включая системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это означает, что новый робот будет гораздо более эффективным в выполнении задач и взаимодействии с окружающим миром.

Одной из ключевых особенностей F.02 стали встроенные микрофоны и динамики, которые позволят ему общаться с людьми. Это открывает возможности для создания более естественного взаимодействия, где робот сможет не только выполнять задачи, но и поддерживать разговор. Хотя на начальном этапе ожидать полноценного общения не стоит, технологии, разработанные в сотрудничестве с OpenAI, обещают интересные перспективы.

Кроме того, Figure разработала уникальную модель языка зрения, позволяющую роботу осмысливать окружающий мир через камеры. F.02 оснащен шестью RGB-камерами, которые помогают ему визуализировать и анализировать пространство. Это включает в себя две камеры на анимированном лице робота и дополнительные вокруг его корпуса. Благодаря этому F.02 сможет лучше ориентироваться в пространстве и принимать решения на основе полученной информации.

В плане производительности, F.02 значительно улучшен по сравнению с предыдущей моделью. У него увеличилась вычислительная мощность, что позволяет ему выполнять реальные задачи полностью автономно. Это значит, что робот сможет работать без постоянного контроля со стороны человека, что крайне важно для производственных линий.

Внешний вид F.02 также претерпел изменения. Робот получил гладкое покрытие и современный дизайн, выполненный в сером цвете. Его суставы обеспечивают широкий диапазон движений, что позволяет выполнять множество задач, схожих с человеческими. Например, плечевые суставы имеют крутящий момент 50 Нм, а коленные суставы — 150 Нм, что делает движения более естественными и плавными.

Кроме того, новый аккумуляторный блок F.02 имеет емкость 2,25 кВт·ч, что увеличивает подачу энергии более чем на 50%. Хотя точные данные о времени работы на одной зарядке пока не раскрыты, это улучшение обещает большую автономность робота в работе.

Недавно F.02 уже начал свои испытания на заводе BMW в Южной Каролине, где он прошел обучение и сбор данных для дальнейшего улучшения своих функций. Это позволяет компании тестировать и адаптировать робота к реальным условиям работы, что является важным этапом перед его массовым внедрением.

Компания Figure ставит перед собой амбициозные цели — создание роботов, которые не только повысят производительность, но и улучшат качество жизни людей.