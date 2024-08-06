Ученые предлагают использовать валуны с поверхности Луны для строительства защитных стен, необходимых для будущих колоний. Этот метод обещает быть более энергоэффективным и простым, чем ранее предложенные технологии.

С каждым годом космические исследования становятся все более амбициозными, и колонизация Луны уже не кажется фантастикой. В рамках миссии NASA Artemis разрабатываются новые подходы к строительству, которые помогут создать безопасные условия для будущих колонистов. Одним из наиболее интересных решений стало использование лунных валунов для возведения защитных стен, что может существенно изменить подход к строительству на Луне.

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Во время миссии Apollo 12 в 1969 году астронавты привезли с Луны части спускаемого аппарата Surveyor III, оставленного на поверхности в 1967 году. Эти образцы показали, что посадки на Луну создают серьезные проблемы: ракеты поднимают много лунного реголита, который может повредить посадочные аппараты. Это открытие стало сигналом о том, что будущие миссии должны учитывать влияние на лунную среду, и даже небольшие изменения могут затрагивать территорию в радиусе тысяч метров от места посадки.

Сейчас NASA активно работает над программой Artemis, целью которой является создание постоянной колонии на Луне. Для этого будет использоваться система Starship Human Landing System от SpaceX, что подразумевает частые взлеты и посадки. В результате, лунная пыль, поднимаемая ракетами, станет серьезной проблемой, и защита обитаемых зон от этого воздействия станет важной задачей.

Ранее рассматривались различные методы строительства защитных стен, включая нагревание лунного грунта и 3D-печать. Однако новое исследование, проведенное Йонасом Вальтером из ETH Zürich, предлагает более простой и экономичный подход. Вместо того чтобы изменять лунные материалы, команда Вальтера предлагает использовать уже имеющиеся валуны для создания защитных конструкций. Это решение не только упрощает процесс, но и значительно снижает потребление энергии.

Вальтер и его коллеги утверждают, что укладка валунов может быть выполнена автономными роботами, такими как экскаваторы HEAP, которые уже продемонстрировали свои возможности в прошлом году. Такой подход будет гораздо более энергоэффективным, так как не потребуется транспортировка дополнительных материалов на Луну, а также нагревание грунта.

Ученые изучили два региона для строительства защитных стен: плато Аристарха и хребет Шекелтона-Хенсона. Их расчеты касались создания защитных колец радиусом 50 метров и высотой 3,3 метра. Для сбора валунов марсоходам придется преодолеть до 1000 километров, что требует учета времени на зарядку и отдыха во время лунной ночи. В результате команда считает, что строительство защитной стены может занять минимум 126 земных дней.

Однако у этого метода есть свои недостатки. Из-за укладки валунов могут образовываться зазоры, через которые будет просачиваться реголит. Поэтому необходимо будет заделать эти промежутки более мелкими камнями или грунтом. Тем не менее, ученые уверены, что этот метод стоит рассмотреть в качестве одного из вариантов для строительства на Луне, особенно учитывая его потенциал для экономии энергии.