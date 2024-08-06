Windows 10 постепенно теряет свою популярность, так как миллионы пользователей переходят на новую операционную систему Windows 11. Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, что подстегивает пользователей к обновлению.

Операционные системы играют ключевую роль в повседневной жизни пользователей компьютеров, и Microsoft, как ведущий разработчик, всегда находится в центре внимания. В последние месяцы наблюдается заметный переход пользователей с Windows 10 на Windows 11, что связано с грядущим завершением поддержки старой версии.

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Microsoft объявила о том, что поддержка Windows 10, самой популярной операционной системы в мире, завершится в октябре 2025 года. Это решение стало значительным шагом для компании, так как Windows 10 долгое время занимала лидирующие позиции на рынке. Однако с приближением даты окончания поддержки, пользователи начали осознавать необходимость перехода на новую версию — Windows 11.

Статистика показывает, что переход идет медленно. По данным Statcounter, в июле доля Windows 10 составляла 65%, в то время как Windows 11 имела всего 29,75%. Однако новые данные показывают, что доля Windows 10 снизилась до 64,99%, а Windows 11 впервые преодолела отметку в 30%, достигнув 30,83%. Это изменение может показаться незначительным, но учитывая, что количество компьютеров с Windows превышает 1,5 миллиарда, даже небольшие колебания в процентных показателях означают миллионы пользователей.

Одной из причин, по которой пользователи медленно переходят на Windows 11, является необходимость адаптации к новой системе. Windows 11 предлагает ряд новых функций и улучшений, включая обновленный интерфейс, улучшенную производительность и поддержку новых технологий. Однако многие пользователи остаются приверженными Windows 10, так как она была стабильной и привычной для них.

Microsoft активно работает над тем, чтобы убедить пользователей перейти на новую версию. Компания проводит маркетинговые кампании, акцентируя внимание на преимуществах Windows 11. Например, новая система предлагает улучшенные возможности работы с приложениями, более гибкие функции многозадачности и улучшенную безопасность. Тем не менее, некоторые пользователи выражают недовольство по поводу требований к аппаратному обеспечению для установки Windows 11. Для обновления требуется более современный компьютер, что становится преградой для многих, кто использует старые устройства. Это обстоятельство также замедляет процесс перехода, так как не все пользователи готовы инвестировать в новое оборудование.

Кроме того, многие пользователи предпочитают дождаться более стабильной версии Windows 11, так как в первые месяцы после запуска новой операционной системы часто возникают проблемы и ошибки. Поэтому некоторые из них решают остаться на Windows 10, пока не будут уверены в надежности новой версии.