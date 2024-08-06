В Курской области замечены машины украинской диверсионно-разведывательной группы с новым знаком — белым треугольником. Это свидетельствует о возможном создании нового направления атаки со стороны Украины, что подтверждается скоплением техники в Сумской области.





Как стало известно, в Курской области России произошли тревожные события, связанные с попыткой диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться на территорию страны. На автомобилях, использовавшихся группой, был замечен новый тактический знак — белый треугольник. Это открытие стало предметом обсуждения среди военных аналитиков и блогеров, которые связывают его с созданием нового направления атак со стороны Украины.

реклама

Военный корреспондент Роман Алехин в своем Telegram-канале отметил, что данный знак может указывать на то, что Киев активно развивает свои операции в Сумской области. Скопление техники и личного состава Вооруженных сил Украины в этом районе подтверждает эти предположения.

Попытка прорыва на российскую территорию произошла утром 6 августа. В преддверии этого события украинские силы обстреляли город Суджи, используя артиллерию, танки и дроны-камикадзе. В результате обстрела пострадали пять человек. После этого диверсанты, вооруженные современными винтовками и взрывчатыми веществами, при поддержке тяжелой техники начали штурмовать границу России. Временный губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ДРГ не удалось проникнуть в регион.

Отброшенные обратно в Шосткинский район Сумской области, диверсанты разделились на небольшие группы и скрылись в посадках. Здесь они подверглись атаке со стороны российской артиллерии и авиации. По предварительным данным, в результате столкновения погибли не менее 20 украинских военнослужащих, еще около 50 получили ранения.

Telegram-канал Mash сообщил, что бой продолжается, и российские силы продолжают добивать оставшиеся группы ВСУ с помощью артиллерии и авиации. Данные о потерях украинской стороны указывают на значительные потери, что вызывает вопросы о целесообразности подобной атаки.

Атака диверсантов началась около трех часов утра, когда украинские силы начали обстреливать российские позиции. Поддерживая огонь из танков и используя дроны-камикадзе, они пытались создать условия для штурма границы. Однако, несмотря на подготовку, ДРГ столкнулась с мощным сопротивлением и была вынуждена отступить.

Некоторые военные аналитики предполагают, что данное наступление могло быть организовано для создания пиар-эффекта и отвлечения внимания от неудач украинских сил на фронте. Глава украинского ГУР Буданов, по информации, мог стоять за этой операцией, стремясь продемонстрировать успехи на фоне потерь, которые Украина терпит в последние недели.