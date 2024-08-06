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Ростех представил новые СВЧ-приборы для космоса в качестве замены импортных аналогов
Холдинг «Росэлектроника» представил новую линейку радиационно-стойких СВЧ-переключателей, предназначенных для космических платформ. Эти отечественные устройства смогут заменить импортные аналоги на спутниках связи и других космических аппаратах.

С каждым годом космические технологии становятся все более важными для развития различных отраслей экономики. В условиях глобальных вызовов и санкций, Россия активно работает над созданием собственных решений, чтобы обеспечить технологическую независимость.

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех анонсировал разработку новых радиационно-стойких СВЧ-переключателей, которые будут использоваться на современных космических платформах. Эти приборы предназначены для замены аналогичной продукции, производимой во Франции, Германии и США, и будут впервые представлены на форуме «Армия-2024». Это событие подчеркивает стремление России к технологическому самообеспечению в космической отрасли.

СВЧ-переключатели играют ключевую роль в космических аппаратах, где они обеспечивают связь между различными компонентами, такими как усилители сигналов и приемопередающее оборудование. В состав космического аппарата может входить до 20 таких усилителей, и именно СВЧ-тракты, в которые включены переключатели, обеспечивают надежную передачу сигналов с минимальными потерями. Это критично для функционирования спутников связи и других космических систем.

В новой линейке переключателей представлены волноводные СВЧ-приборы R-типа и коаксиальные СВЧ-переключатели С- и Т-типов. Волноводные переключатели предназначены для работы в современных спутниках связи и навигации, позволяя осуществлять коммутацию СВЧ-сигнала между тремя каналами. Коаксиальные переключатели также находят применение в наземных системах, таких как антенны и измерительное оборудование.

Разработка и производство этих устройств ведется саратовским НПП «Алмаз», который является частью «Росэлектроники». Генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин отметил, что новые переключатели созданы для обеспечения технологической независимости российской космической отрасли. Это означает, что теперь Россия сможет не зависеть от внешних поставок, что особенно актуально в свете текущих глобальных реалий.

По словам Апина, уже разработано 35 различных типов СВЧ-переключателей, каждый из которых имеет уникальные электрические параметры и предназначен для решения специфических задач. Основными потребителями данных устройств станут предприятия космической отрасли, что подчеркивает их важность для будущих проектов.

Интересно, что новые переключатели полностью отечественные — от используемых материалов до электронных компонентов. В частности, в их конструкции применяются актуаторы, произведенные в Специальном конструкторском бюро по релейной технике, также входящем в состав «Росэлектроники». Это подтверждает стремление компании к созданию высококачественной продукции, которая соответствует современным требованиям.

#ростех #росэлектроника #космические технологии #свч-приборы
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Холдинг "Росэлектроника" разработал лампу бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ"
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