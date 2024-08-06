Компания GAC планирует начать продажи нового электрического кроссовера в России в 2025 году. Ожидается, что это будет модель Aion LX, которая уже завоевала популярность в Китае.

Китайская автомобильная компания GAC продолжает расширять свои горизонты, нацеливаясь на российский рынок с новыми электромобилями.

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По информации, предоставленной пресс-службой GAC, продажи нового кроссовера начнутся в России в 2025 году. Хотя точные детали о модели пока не раскрыты, эксперты предполагают, что речь идет о Aion LX. Этот кроссовер, обладая габаритами 4835 мм в длину, 1935 мм в ширину и 1685 мм в высоту, предлагает просторный салон на пять мест и впечатляющую колесную базу в 2920 мм.

В Китае Aion LX доступен в нескольких конфигурациях. Базовая версия оснащена одним электромотором на передней оси, который выдает мощность в 245 л.с. и крутящий момент в 350 Нм. Аккумулятор с емкостью 93,3 кВт·ч обеспечивает запас хода до 650 км по китайскому циклу измерений, что соответствует примерно 430 км в реальных условиях.

Для тех, кто ищет больше мощности, доступны двухмоторные комплектации, которые способны развивать до 490 л.с. Эти версии также используют аккумулятор на 93,3 кВт·ч и могут проехать до 600 км по циклу CLTC. Однако наиболее впечатляющей является версия с полным приводом и батареей емкостью 144,4 кВт·ч, которая обещает запас хода более 1000 км. Это делает Aion LX одним из самых дальнобойных электрических кроссоверов на рынке.

Ценовой диапазон Aion LX в Китае составляет от 286 600 до 469 600 юаней, что эквивалентно примерно 3,39–5,56 миллиона рублей. Эта стоимость ставит модель в конкурентное положение на фоне других электрических автомобилей, доступных на российском рынке.

Интересным аспектом является то, под каким брендом будет представлен новый кроссовер в России. В марте 2024 года была зарегистрирована товарная марка Aion, что открывает возможность для появления еще одного китайского бренда на российском рынке. Это может привлечь внимание потребителей, заинтересованных в новых и современных электромобилях.

С учетом растущего интереса к электромобилям в России, GAC может стать значимым игроком в этом сегменте. Переход на экологически чистые технологии становится все более актуальным, и новые модели, такие как Aion LX, могут удовлетворить потребности покупателей, стремящихся к устойчивым транспортным решениям.