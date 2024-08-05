Lockheed Martin анонсировала свою новую гиперзвуковую ракету Mako, предназначенную для ВВС США и международных заказчиков. Эта многоцелевая ракета, способная развивать скорость до 5 Махов, обещает сочетание высокой эффективности и доступности.

Современные технологии в области вооружения продолжают стремительно развиваться, и Lockheed Martin не остается в стороне. Американская компания недавно представила свою гиперзвуковую ракету Mako, которая уже привлекла внимание экспертов и военных. Эта ракета, разработанная с учетом современных угроз, обещает стать важным элементом в арсенале ВВС США и других стран, стремящихся укрепить свои оборонные способности.

реклама

Гиперзвуковая ракета Mako от Lockheed Martin представляет собой многофункциональное оружие, способное развивать скорость более 5 Махов. Она была создана в рамках программы Stand-in Attack Weapon (SiAW) и разрабатывается с 2017 года. Основная цель Mako — обеспечить доступное и эффективное решение для выполнения различных военных задач, что особенно актуально в свете изменений в глобальной геополитике.

Mako была впервые представлена на выставке Sea Air Space 2024 и описана как ракета 13s. С размерами 4 метра в длину, 33 сантиметра в диаметре и весом 590 килограммов, она может нести полезную нагрузку до 59 килограммов. Несмотря на то что точные характеристики Mako остаются под завесой секретности, известно, что ракета использует твердотопливный ракетный ускоритель для достижения гиперзвуковой скорости, что делает ее универсальной для запуска с различных типов самолетов.

Эта ракета может быть установлена на истребителях пятого поколения, таких как F-35A и F-22, а также на других самолетах, включая F-16 и F/A-18. Интересно, что Mako может быть размещена как внутри, так и снаружи на самолетах, оснащенных 30-дюймовыми проушинами, что позволяет использовать ее даже на бомбардировщиках. Более того, Lockheed Martin утверждает, что Mako можно адаптировать для установки на подводные лодки и корабли, что значительно расширяет ее боевые возможности.

Как утверждает производитель, одной из ключевых особенностей Mako является ее экономическая эффективность. Гиперзвуковые ракеты традиционно имеют высокую стоимость, однако Mako разрабатывается с использованием современных технологий, таких как цифровое проектирование и 3D-печать. Это позволяет значительно сократить время и затраты на производство. Например, система наведения ракеты производится в десять раз быстрее и дешевле, чем по традиционным методам.

Хотя максимальная скорость и дальность полета Mako пока не раскрыты, можно предположить, что ракета предназначена для дальних вылетов, полагаясь на свою скорость и скрытность. Она достаточно компактна, чтобы помещаться в отсеке вооружения F-35A, что позволяет этому истребителю нести до шести ракет одновременно. Это является значительным достижением, так как ни одна другая гиперзвуковая ракета не имеет такого потенциала подчеркивают в Lockheed Martin.