Новый отчет компании Puget Systems раскрыл данные о частоте отказов процессоров Intel и AMD, вызвавшие много обсуждений в индустрии. Особенно внимание привлекли результаты по 13-му и 14-му поколениям Intel, которые оказались не такими катастрофическими, как ожидалось.

В последние недели в мире технологий активно обсуждаются проблемы с процессорами Intel, особенно 13-го и 14-го поколений. После сообщений о высокой частоте отказов, компания Puget Systems решила провести собственное исследование и опубликовала отчет, который предлагает совершенно иной взгляд на ситуацию. В этом материале мы рассмотрим основные выводы и уникальные аспекты нового отчета, который может изменить представление о надежности современных процессоров.

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Отчет Puget Systems, занимающейся производством индивидуальных компьютерных систем, стал настоящим источником информации о проблемах с процессорами Intel и AMD. В нем были представлены данные о частоте отказов, которые существенно отличаются от ранее озвученных в СМИ. В частности, внимание привлекли результаты по процессорам Intel 13-го и 14-го поколений, которые, согласно некоторым источникам, страдали от серьезных проблем.

Недавние сообщения о нестабильности этих процессоров вызвали беспокойство среди пользователей и разработчиков. Проблема заключалась в сбоях микрокода, приводящих к избыточным запросам напряжения и общей нестабильности работы. Intel пообещала выпустить обновление микрокода в середине августа, однако до сих пор не предоставила точной информации о масштабах проблемы и количестве затронутых процессоров.

Puget Systems, в свою очередь, провела собственные исследования и пришла к выводу, что уровень отказов процессоров 13-го и 14-го поколений составляет менее 2%. Это значительно ниже, чем данные, которые ранее были озвучены в СМИ. Кроме того, компания отметила, что процессоры AMD Ryzen 5000 и Ryzen 7000 имеют даже более высокий уровень отказов, чем их конкуренты от Intel.

Интересно, что Puget Systems связывает свои положительные результаты с тем, что они используют собственные настройки для своих процессоров, а не стандартные рекомендации от Intel и AMD. Это подчеркивает важность индивидуального подхода к настройке систем, что может существенно повлиять на производительность и надежность. По словам представителей компании, они придерживаются более консервативных параметров, что позволяет избежать множества проблем, связанных с перегревом и нестабильностью.

Кроме того, в отчете упоминается, что производители материнских плат выпустили обновления BIOS, которые обеспечивают более осторожные настройки питания. Однако, как выяснили специалисты Puget Systems, такие обновления не всегда работают эффективно. Они либо слишком консервативны, что приводит к снижению производительности, либо недостаточно консервативны, что может вызвать сбои в работе.

Компания также выразила свою готовность протестировать обновление микрокода Intel сразу после его выхода. Они планируют провести внутренние тесты на стабильность и производительность, и только после этого начнут использовать его в своих системах. Puget Systems намерена уведомить всех клиентов, чьи системы подверглись воздействию проблем, и предоставить подробные инструкции по установке обновления.

Важно отметить, что Puget Systems приняла решение продлить гарантию на три года для всех клиентов, затронутых проблемой. Это говорит о высоком уровне ответственности компании перед своими клиентами и стремлении обеспечить их надежность. В случае нехватки процессоров 13-го или 14-го поколения, компания обещает обновить системы до более современных моделей.

Отчет Puget Systems показывает, что индивидуальный подход к настройке систем может значительно повлиять на их надежность и производительность, а также подчеркивает важность постоянного мониторинга и тестирования оборудования.