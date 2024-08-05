Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Частота отказов процессоров Intel и AMD - неожиданные результаты отчета компании Puget Systems
Новый отчет компании Puget Systems раскрыл данные о частоте отказов процессоров Intel и AMD, вызвавшие много обсуждений в индустрии. Особенно внимание привлекли результаты по 13-му и 14-му поколениям Intel, которые оказались не такими катастрофическими, как ожидалось.

В последние недели в мире технологий активно обсуждаются проблемы с процессорами Intel, особенно 13-го и 14-го поколений. После сообщений о высокой частоте отказов, компания Puget Systems решила провести собственное исследование и опубликовала отчет, который предлагает совершенно иной взгляд на ситуацию. В этом материале мы рассмотрим основные выводы и уникальные аспекты нового отчета, который может изменить представление о надежности современных процессоров.

реклама

Отчет Puget Systems, занимающейся производством индивидуальных компьютерных систем, стал настоящим источником информации о проблемах с процессорами Intel и AMD. В нем были представлены данные о частоте отказов, которые существенно отличаются от ранее озвученных в СМИ. В частности, внимание привлекли результаты по процессорам Intel 13-го и 14-го поколений, которые, согласно некоторым источникам, страдали от серьезных проблем.

Недавние сообщения о нестабильности этих процессоров вызвали беспокойство среди пользователей и разработчиков. Проблема заключалась в сбоях микрокода, приводящих к избыточным запросам напряжения и общей нестабильности работы. Intel пообещала выпустить обновление микрокода в середине августа, однако до сих пор не предоставила точной информации о масштабах проблемы и количестве затронутых процессоров.

Puget Systems, в свою очередь, провела собственные исследования и пришла к выводу, что уровень отказов процессоров 13-го и 14-го поколений составляет менее 2%. Это значительно ниже, чем данные, которые ранее были озвучены в СМИ. Кроме того, компания отметила, что процессоры AMD Ryzen 5000 и Ryzen 7000 имеют даже более высокий уровень отказов, чем их конкуренты от Intel.

Интересно, что Puget Systems связывает свои положительные результаты с тем, что они используют собственные настройки для своих процессоров, а не стандартные рекомендации от Intel и AMD. Это подчеркивает важность индивидуального подхода к настройке систем, что может существенно повлиять на производительность и надежность. По словам представителей компании, они придерживаются более консервативных параметров, что позволяет избежать множества проблем, связанных с перегревом и нестабильностью.

Кроме того, в отчете упоминается, что производители материнских плат выпустили обновления BIOS, которые обеспечивают более осторожные настройки питания. Однако, как выяснили специалисты Puget Systems, такие обновления не всегда работают эффективно. Они либо слишком консервативны, что приводит к снижению производительности, либо недостаточно консервативны, что может вызвать сбои в работе.

Компания также выразила свою готовность протестировать обновление микрокода Intel сразу после его выхода. Они планируют провести внутренние тесты на стабильность и производительность, и только после этого начнут использовать его в своих системах. Puget Systems намерена уведомить всех клиентов, чьи системы подверглись воздействию проблем, и предоставить подробные инструкции по установке обновления.

Важно отметить, что Puget Systems приняла решение продлить гарантию на три года для всех клиентов, затронутых проблемой. Это говорит о высоком уровне ответственности компании перед своими клиентами и стремлении обеспечить их надежность. В случае нехватки процессоров 13-го или 14-го поколения, компания обещает обновить системы до более современных моделей.

Отчет Puget Systems показывает, что индивидуальный подход к настройке систем может значительно повлиять на их надежность и производительность, а также подчеркивает важность постоянного мониторинга и тестирования оборудования.

#amd #intel #процессоры #puget systems #частота отказов
+
Написать комментарий (0)
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Snapdragon 8 Gen 4 в многопоточных тестах превзошёл Apple A17 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
18
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2
NYT: В Иране начали массово задерживать сотрудников разведки из-за ликвидации главы ХАМАС в Тегеране
1
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
РЖД создаст свои судоходные компании для перераспределения грузоперевозок с авто и ж/д транспорта
1
Прекращена поддержка программы двухфактурной аутентификации Authy for Desktop
1
Мадуро может передать БРИКС право на разработку нефти и газа в Венесуэле
+

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
17
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
72
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
+

Сейчас обсуждают

Mallory
20:57
Он просто свои таблетки не пьет.
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Эдуард Лицкевич
20:50
это ж сколько эти туристы на халяву на станции надышали и наели? а старлайнер не отстыкуют, заклинило его. наса боится говорить, что они порт пролюбили, для стыковки кораблей
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
Clamwult
20:44
Так что, тебе помочь или ты сам?
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
Gamandril
20:35
В целом да, идея разнести апгрейд может иметь место быть. Вот только не всем это все ударило в голову настолько чтобы париться по поводу топовых видеокарт и все это превращалось в купи-продай. Единств...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Владимир Клецов
20:35
Конфиг сейчас мультимедийный - 12100 и 1060 - там греться нечему и в наглухо закрытом корпусе, но планирую 12600kf поставить со временем. Раньше уже были i5 старые и видюхи с двумя коннекторами питани...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
ЮРА ОНИЩЕНКО
20:34
Пошëл вон, грëбаный ботовод
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Sammie Vanhalen
20:32
Да, но при этом учитываются предыдущие ошибки и совершенствуются навыки.
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
George Mendel
20:31
Ясно. Антивирус нужен 🫣
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Михаил Алёшин
20:27
Добавлю свлй коментарий к предыдущим двум аргументам....... Просто Вин 11 это не Вин 10 и тем более не Вин 12........ Можно закапывать. Понимающие да поймут .........
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
Spike Rus
20:27
Хорошо что у меня свой дом, и подъездная дорожка от дороги общего пользования лично моя.
В России начали штрафовать за ремонт авто во дворах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем