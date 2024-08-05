Российская космическая отрасль готовится к переходу на серийное производство спутников, начиная с 2027 года. Планы включают выпуск около 100 аппаратов в год, что значительно увеличит производственные мощности страны.

Космическая отрасль России вступает в новую эру, готовясь к масштабному переходу на серийное производство спутников. Этот шаг, запланированный на 2027 год, обещает не только повысить объемы выпуска космических аппаратов, но и улучшить технологические процессы в стране. В условиях растущей конкуренции на международной арене и необходимости обеспечить свои интересы в космосе, Россия стремится занять более активную позицию.

реклама

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов поделился планами по переходу на промышленную сборку спутников, что станет важным этапом для российской космической отрасли. По его словам, в 2027 году планируется производить около 100 спутников в год. Это решение было принято после тщательного анализа необходимых инвестиций и оборудования, что подчеркивает серьезный подход к этому долгосрочному проекту.

Переход на серийное производство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе "Роскосмос" намерен максимально использовать существующие мощности, а также внедрить новое оборудование и открыть новые производственные линии. Если текущих мощностей окажется недостаточно, к 2030 году планируется строительство новых производственных площадок, что значительно увеличит производственные возможности.

Ельчанинов также отметил, что на НПО им. Лавочкина уже реализуется пилотный проект, в рамках которого создаются три спутника, предназначенные для дальнейшей адаптации к серийному производству. Из них два аппарата будут оснащены оптико-электронной нагрузкой, а один — радиолокатором. Это говорит о том, что Россия нацелена на создание многофункциональных спутников, которые смогут выполнять разнообразные задачи.

Кроме того, на АО "Решетнев" планируется серийное производство спутников, обеспечивающих интернет вещей и широкополосный доступ в интернет, таких как "Скиф" и "Марафон-IoT". Первые два спутника "Марафон" должны быть выведены на орбиту уже в конце этого года. Это позволит значительно улучшить качество связи и обеспечить доступ к интернету в отдаленных регионах страны.

Ельчанинов также сообщил, что на "Решетневе" модернизируют производство, чтобы сократить сроки изготовления традиционных тяжелых космических аппаратов, используемых в системах ГЛОНАСС и "Гонец". Это указывает на стремление России не только увеличить объемы производства, но и повысить эффективность и скорость разработки новых технологий.

По информации, озвученной главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, переход на серийное производство спутников оценивается в 60 миллиардов рублей. Работы по этому проекту планируется провести в два этапа с 2026 по 2028 год, а первый спутник с конвейера должен сойти в 2026 году. Это говорит о том, что российская космическая отрасль готова к серьезным инвестициям и долгосрочным планам.

Важным аспектом является также желание России перенимать опыт других стран в сфере космических технологий, в том числе у Китая. Это может помочь ускорить процесс перехода на серийное производство и внедрить современные методы, которые зарекомендовали себя за рубежом.