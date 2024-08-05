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В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
Российская космическая отрасль готовится к переходу на серийное производство спутников, начиная с 2027 года. Планы включают выпуск около 100 аппаратов в год, что значительно увеличит производственные мощности страны.

Космическая отрасль России вступает в новую эру, готовясь к масштабному переходу на серийное производство спутников. Этот шаг, запланированный на 2027 год, обещает не только повысить объемы выпуска космических аппаратов, но и улучшить технологические процессы в стране. В условиях растущей конкуренции на международной арене и необходимости обеспечить свои интересы в космосе, Россия стремится занять более активную позицию.

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Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов поделился планами по переходу на промышленную сборку спутников, что станет важным этапом для российской космической отрасли. По его словам, в 2027 году планируется производить около 100 спутников в год. Это решение было принято после тщательного анализа необходимых инвестиций и оборудования, что подчеркивает серьезный подход к этому долгосрочному проекту.

Переход на серийное производство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе "Роскосмос" намерен максимально использовать существующие мощности, а также внедрить новое оборудование и открыть новые производственные линии. Если текущих мощностей окажется недостаточно, к 2030 году планируется строительство новых производственных площадок, что значительно увеличит производственные возможности.

Ельчанинов также отметил, что на НПО им. Лавочкина уже реализуется пилотный проект, в рамках которого создаются три спутника, предназначенные для дальнейшей адаптации к серийному производству. Из них два аппарата будут оснащены оптико-электронной нагрузкой, а один — радиолокатором. Это говорит о том, что Россия нацелена на создание многофункциональных спутников, которые смогут выполнять разнообразные задачи.

Кроме того, на АО "Решетнев" планируется серийное производство спутников, обеспечивающих интернет вещей и широкополосный доступ в интернет, таких как "Скиф" и "Марафон-IoT". Первые два спутника "Марафон" должны быть выведены на орбиту уже в конце этого года. Это позволит значительно улучшить качество связи и обеспечить доступ к интернету в отдаленных регионах страны.

Ельчанинов также сообщил, что на "Решетневе" модернизируют производство, чтобы сократить сроки изготовления традиционных тяжелых космических аппаратов, используемых в системах ГЛОНАСС и "Гонец". Это указывает на стремление России не только увеличить объемы производства, но и повысить эффективность и скорость разработки новых технологий.

По информации, озвученной главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, переход на серийное производство спутников оценивается в 60 миллиардов рублей. Работы по этому проекту планируется провести в два этапа с 2026 по 2028 год, а первый спутник с конвейера должен сойти в 2026 году. Это говорит о том, что российская космическая отрасль готова к серьезным инвестициям и долгосрочным планам.

Важным аспектом является также желание России перенимать опыт других стран в сфере космических технологий, в том числе у Китая. Это может помочь ускорить процесс перехода на серийное производство и внедрить современные методы, которые зарекомендовали себя за рубежом.

#космос #производство #роскосмос #спутники
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