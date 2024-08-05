Исследователи из Университета Лидса разработали инновационного робота с магнитной кожей, который может эффективно лечить опухоли в труднодоступных местах. Этот уникальный «робот-лоза» имитирует ползучие растения и способен проходить через узкие пространства в организме, что открывает новые горизонты для медицинских процедур.

Современные технологии стремительно развиваются, и медицина не остается в стороне. Исследователи из Университета Лидса в Великобритании представили новый тип робота, который может изменить подход к диагностике и лечению опухолей. Этот робот, названный «робот-лоза» (vine robot), имитирует движения ползучих растений и способен проходить через узкие пространства в человеческом теле, что делает его полезным для лечения в сложных областях, таких как легкие.

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Робот-лоза — это уникальное устройство, имеющее диаметр всего 8 мм, что позволяет ему легко маневрировать в узких проходах человеческого тела. Он выполнен из полиэтилена и покрыт слоем силикона, который содержит миллионы крошечных магнитных частиц. Эти частицы настолько малы, что 20 из них могут поместиться на одном человеческом волосе. Благодаря этому конструкция робота может изменять свою форму и проходить через отверстия, которые на 40% уже его диаметра в состоянии покоя.

Управление роботом осуществляется с помощью внешних магнитов, что позволяет ему совершать сложные маневры, включая S-образные повороты. Это особенно важно для достижения труднодоступных зон, таких как бронхи и легкие, где традиционные методы диагностики и лечения могут быть затруднены. Например, современные бронхоскопические процедуры часто сталкиваются с проблемами при навигации по ветвям дыхательных путей, и именно здесь робот-лоза может стать настоящим прорывом.

Исследования показывают, что по мере движения робот может растягиваться, что позволяет ему проходить через узкие пространства и избегать препятствий. Это делает его идеальным для сбора образцов тканей или проведения лечения в труднодоступных местах. Профессор Пьетро Вальдастри, директор лаборатории STORM, отметил, что «эти новые роботы представляют собой значительный прогресс в технологии хирургической навигации, который может принести пользу миллионам людей».

Работа над этим проектом ведется совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Диего. Исследователи уверены, что их подход к магнитному управлению такими роботами откроет новые возможности в медицинских процедурах, от диагностики до биопсии и лечения. В частности, использование этого робота может значительно повысить безопасность и эффективность процедур, сокращая время восстановления и минимизируя хирургические риски.

Кроме того, команда исследователей продемонстрировала, как робот может успешно проходить через сложные бифуркации внутри моделируемого бронхиального дерева. Это подтверждает его способность осуществлять выборочную навигацию в условиях, которые раньше считались слишком сложными для традиционных инструментов.

Потенциал робота-лозы в медицине огромен. По словам ведущего автора исследования, доктора Майкла Брокдорфа, алгоритмы, разработанные для управления этим устройством, позволят точно направлять магнитные медицинские устройства в безопасном режиме. Это может привести к значительному улучшению результатов лечения, особенно в случаях, когда требуется доступ к труднодоступным областям для введения лекарств или проведения медицинских процедур.

Несмотря на многообещающие результаты, необходимо провести дополнительные исследования и испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность использования робота в клинической практике.