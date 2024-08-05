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Xiaomi представила 27-дюймовый монитор A27U с поддержкой 4K и защитой зрения
Xiaomi выпустила новый бюджетный монитор Redmi A27U, предлагающий разрешение 4K и поддержку современных технологий. С ценой около 14 000 рублей, он может стать отличным выбором для пользователей, ищущих качественный дисплей.

На рынке мониторов появился новый игрок — бюджетный дисплей Redmi A27U от компании Xiaomi. Этот 27-дюймовый монитор, ориентированный на доступность, предлагает отличные характеристики, включая разрешение 4K и поддержку современных технологий, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, не желающих тратить большие суммы на оборудование. Здесь мы рассмотрим основные особенности и преимущества нового монитора.

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Монитор Redmi A27U оснащен 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K. Это обеспечивает пользователям четкое и детализированное изображение, что особенно важно для просмотра фильмов и работы с графикой. Дисплей охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, что гарантирует яркие и насыщенные цвета, подходящие для различных задач.

Однако, несмотря на высокое разрешение, монитор имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и время отклика 6 мс. Это может ограничить его использование для профессиональных геймеров, которые предпочитают более высокие характеристики для динамичных игр. Тем не менее, для повседневного использования, просмотра видео и работы с документами A27U будет более чем достаточен.

Одной из интересных особенностей нового монитора является технология «Qingshan Eye Protection», которая была разработана в сотрудничестве с Китайской академией информационных и коммуникационных технологий и Глазным центром Чжуншань при Университете Сунь Ятсена. Эта технология направлена на снижение нагрузки на глаза пользователя, что делает монитор более комфортным для длительного использования. Кроме того, A27U имеет сертификацию TÜV Rheinland, подтверждающую низкий уровень синего света, что также способствует защите зрения.

Дизайн монитора выполнен с учетом современных тенденций: минимальные рамки вокруг экрана создают эффект погружения в изображение. Подставка монитора обеспечивает возможность наклона, поворота и регулировки высоты, что позволяет настроить его под индивидуальные предпочтения пользователя и обеспечить удобный угол обзора.

Что касается подключения, Redmi A27U предлагает два порта HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.4, что обеспечивает совместимость с различными устройствами. Монитор также поддерживает настенное крепление VESA 75 x 75, что позволяет сэкономить место на столе и организовать пространство более эффективно.

Стартовая цена монитора на платформе JD.com составляет 1199 юаней, что эквивалентно примерно 14 185 рублей. Официальные продажи начнутся 12 августа 2024 года.

#xiaomi #redmi #монитор #4k
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