Украина продолжает развивать свои беспилотники, и последние обновления касаются квадрокоптеров «Баба Яга», которые теперь могут запускать управляемые боеприпасы.

The War Zone разместила статью, в которой рассказала, что украинские беспилотники «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы, что значительно расширяет их боевые возможности. Эти дроны, которые ранее использовались для различных задач, заявляет американское издание, теперь могут поражать даже самые защищенные цели, такие как бронированные машины, с высокой точностью и многократными атаками без необходимости оставаться на одном месте.

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The War Zone сообщает, что 2 августа в российском Telegram канале были опубликованы фотографии одного из захваченных российскими войсками дронов «Баба Яга». На снимках видно, что беспилотник оснащен антеннами и необычным боеприпасом с головкой самонаведения. Как пишет The War Zone, хотя точный тип вооружения пока неизвестен, его маркировка — BK-30F — указывает на то, что это может быть модификация советской ракеты 9К112 «Кобра». Эта ракета использует полуавтоматическое командно-прицельное наведение и была разработана для запуска с танков.

Отмечается, что оперение на боеприпасе «БК-30Ф» не имеет характерных изгибов, что может говорить о том, что оно адаптировано для запуска с дронов. Это может быть связано с экономией времени и средств на производстве по мнению авторов статьи. Даже если этот боеприпас не является прямым потомком «Кобры», The War Zone считает, что Украина вполне способна разработать аналогичное управляемое оружие.

The War Zone также отмечает, что сочетание дронов «Баба Яга» с управляемыми боеприпасами имеет смысл, поскольку эти беспилотники не являются одноразовыми системами. Они стоят десятки тысяч долларов и могут поднимать значительные грузы на большие высоты. Это означает, что увеличение их боевой эффективности и выживаемости становится критически важным. Использование управляемых боеприпасов позволит дронам атаковать цели с больших высот, не подвергая себя риску быть сбитыми.

Если боеприпас сохранит ракетный двигатель, это значительно увеличит дальность поражения целей. Например, ракета «Кобра» может поражать цели на расстоянии около четырех километров, а модернизированные системы, такие как «Стугна-П», имеют еще большую дальность. Это расширяет тактические возможности дронов «Баба Яга», позволяя им действовать на более безопасном расстоянии от противника.

Лазерное наведение на цели будет осуществляться через электрооптическую сенсорную турель. Такие системы становятся все более доступными и могут быть установлены на дроны. Это обеспечит высокую точность при атаке на цели, находящиеся на значительном расстоянии.

С оперативной точки зрения, дроны «Баба Яга» могут проникать в тыл врага, пишет The War Zone, нанося удары по целям, которые не ожидают атаки. Это создает серьезные угрозы для российских сил, так как они могут оказаться уязвимыми перед такими атаками. Использование ретрансляторов для расширения радиуса действия дронов также открывает новые возможности для их применения.