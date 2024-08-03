Страны НАТО получили доступ к новым секретным данным о истребителе F-35, что позволит им лучше интегрировать эти самолеты с другими военными платформами. Это сотрудничество укрепит взаимодействие между союзниками и повысит эффективность операций.

В условиях растущей напряженности в мире и необходимости укрепления военного сотрудничества между союзниками, НАТО делает важный шаг вперед. Страны альянса получили доступ к секретным данным об истребителе F-35, что должно улучшить координацию и взаимодействие между различными военными платформами.

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Согласно информации, опубликованной в издании The War Zone, члены НАТО теперь обладают более глубокими знаниями о возможностях истребителей F-35. Это стало возможным благодаря доступу к программам специального доступа (SAP), которые предоставляют важную информацию о характеристиках и функциях этих самолетов. Такой шаг позволит странам-участникам альянса более эффективно использовать F-35 в сочетании с истребителями четвертого поколения.

Дэвид Дептула, декан Института Митчелла и отставной генерал-лейтенант ВВС, поднял вопрос о важности доступа к данным для успешного сотрудничества. Он отметил, что для работы в современных условиях необходимо иметь информацию о миссиях и других критически важных элементах. В ответ на это, представитель ВВС США, Хеккер, подтвердил, что некоторые аспекты программы SAP теперь известны партнерам по НАТО. Он также подчеркнул, что это поможет интегрировать возможности пятого поколения с четвертым, что ранее было недоступно для союзников.

На данный момент 12 стран НАТО уже имеют на вооружении истребители F-35 или находятся в процессе их закупки. К этой группе недавно присоединилась Греция, которая также планирует использовать эти самолеты. Производитель F-35, компания Lockheed Martin, ожидает, что к 2035 году в Европе будет базироваться около 600 таких самолетов, включая американские образцы.

Несмотря на полученные данные, Хеккер не раскрыл конкретные детали о SAP, связанных с F-35. Но известно, что многие возможности этого истребителя, особенно в области датчиков и радиоэлектронной борьбы, остаются строго засекреченными. Ожидается, что предстоящая модернизация Block 4 расширит уже впечатляющие возможности F-35, включая улучшение датчиков и систем связи.

Программы специального доступа предназначены для защиты информации, которая считается критически важной для национальной безопасности. Некоторые аспекты этих программ могут оставаться в тайне даже от широкого круга специалистов. Например, в 2021 году The War Zone получила отредактированную копию брифинга ВВС, в которой содержалась информация о возможностях экспорта истребителей F-22 Raptor, также охваченная несколькими SAP.

Существуют доказательства того, что американские военные продолжают извлекать важные уроки из эксплуатации F-35. ВВС, Корпус морской пехоты и ВМС США все чаще используют эти самолеты в различных регионах мира. Один из примеров — недавний опыт патрулирования в Европе, когда отставной полковник ВВС Крейг Андрле рассказал о ситуации с российской ракетной системой С-400 Триумф (SA-20 по классификации НАТО). Он отметил, что информация о таких объектах может быть критически важной для успешного выполнения миссий.

Функциональность F-35 позволяет собирать и передавать данные, что значительно улучшает общую картину операций. Это сотрудничество между различными операторами F-35 может быть полезным не только для стран НАТО отмечают в издании The War Zone, но и для американских военных. Устойчивое взаимодействие между истребителями пятого и четвертого поколения также становится важной задачей для американских военных. Многие члены НАТО, которые приобретают F-35, планируют продолжать использовать и старые истребители.

The War Zone подчеркивает, что важным аспектом является система многофункциональных усовершенствованных каналов передачи данных (MADL), которая обеспечивает связь между всеми тремя вариантами F-35. Эта система отличается низкой вероятностью перехвата и обнаружения, что делает ее особенно ценной в боевых условиях. В отличие от других систем, таких как Link16, использование MADL снижает риск обнаружения и глушения, что критично для успешного выполнения операций.

Данный устаревший рисунок Lockheed Martin все еще дает хорошее представление о том, с какой сетевой экосистемой сталкиваются F-35, работая вместе с истребителями четвертого поколения и другими средствами, а также об ограничениях, накладываемых MADL

С помощью MADL возможно создание «цепочки» из нескольких самолетов, которые могут передавать важные данные с глубины вражеской территории. Это позволит F-35 собирать информацию и делиться ею с другими платформами, включая истребители четвертого поколения, что значительно повысит эффективность совместных операций ВВС стран НАТО и их союзников.