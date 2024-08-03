Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
TWZ: Членам НАТО переданы новые совершенно секретные данные по истребителю-невидимке F-35
Страны НАТО получили доступ к новым секретным данным о истребителе F-35, что позволит им лучше интегрировать эти самолеты с другими военными платформами. Это сотрудничество укрепит взаимодействие между союзниками и повысит эффективность операций.

В условиях растущей напряженности в мире и необходимости укрепления военного сотрудничества между союзниками, НАТО делает важный шаг вперед. Страны альянса получили доступ к секретным данным об истребителе F-35, что должно улучшить координацию и взаимодействие между различными военными платформами.

реклама

Согласно информации, опубликованной в издании The War Zone, члены НАТО теперь обладают более глубокими знаниями о возможностях истребителей F-35. Это стало возможным благодаря доступу к программам специального доступа (SAP), которые предоставляют важную информацию о характеристиках и функциях этих самолетов. Такой шаг позволит странам-участникам альянса более эффективно использовать F-35 в сочетании с истребителями четвертого поколения.

Дэвид Дептула, декан Института Митчелла и отставной генерал-лейтенант ВВС, поднял вопрос о важности доступа к данным для успешного сотрудничества. Он отметил, что для работы в современных условиях необходимо иметь информацию о миссиях и других критически важных элементах. В ответ на это, представитель ВВС США, Хеккер, подтвердил, что некоторые аспекты программы SAP теперь известны партнерам по НАТО. Он также подчеркнул, что это поможет интегрировать возможности пятого поколения с четвертым, что ранее было недоступно для союзников.

На данный момент 12 стран НАТО уже имеют на вооружении истребители F-35 или находятся в процессе их закупки. К этой группе недавно присоединилась Греция, которая также планирует использовать эти самолеты. Производитель F-35, компания Lockheed Martin, ожидает, что к 2035 году в Европе будет базироваться около 600 таких самолетов, включая американские образцы.

Несмотря на полученные данные, Хеккер не раскрыл конкретные детали о SAP, связанных с F-35. Но известно, что многие возможности этого истребителя, особенно в области датчиков и радиоэлектронной борьбы, остаются строго засекреченными. Ожидается, что предстоящая модернизация Block 4 расширит уже впечатляющие возможности F-35, включая улучшение датчиков и систем связи.

Программы специального доступа предназначены для защиты информации, которая считается критически важной для национальной безопасности. Некоторые аспекты этих программ могут оставаться в тайне даже от широкого круга специалистов. Например, в 2021 году The War Zone получила отредактированную копию брифинга ВВС, в которой содержалась информация о возможностях экспорта истребителей F-22 Raptor, также охваченная несколькими SAP.

Существуют доказательства того, что американские военные продолжают извлекать важные уроки из эксплуатации F-35. ВВС, Корпус морской пехоты и ВМС США все чаще используют эти самолеты в различных регионах мира. Один из примеров — недавний опыт патрулирования в Европе, когда отставной полковник ВВС Крейг Андрле рассказал о ситуации с российской ракетной системой С-400 Триумф (SA-20 по классификации НАТО). Он отметил, что информация о таких объектах может быть критически важной для успешного выполнения миссий.

Функциональность F-35 позволяет собирать и передавать данные, что значительно улучшает общую картину операций. Это сотрудничество между различными операторами F-35 может быть полезным не только для стран НАТО отмечают в издании The War Zone, но и для американских военных. Устойчивое взаимодействие между истребителями пятого и четвертого поколения также становится важной задачей для американских военных. Многие члены НАТО, которые приобретают F-35, планируют продолжать использовать и старые истребители.

The War Zone подчеркивает, что важным аспектом является система многофункциональных усовершенствованных каналов передачи данных (MADL), которая обеспечивает связь между всеми тремя вариантами F-35. Эта система отличается низкой вероятностью перехвата и обнаружения, что делает ее особенно ценной в боевых условиях. В отличие от других систем, таких как Link16, использование MADL снижает риск обнаружения и глушения, что критично для успешного выполнения операций.

Данный устаревший рисунок Lockheed Martin все еще дает хорошее представление о том, с какой сетевой экосистемой сталкиваются F-35, работая вместе с истребителями четвертого поколения и другими средствами, а также об ограничениях, накладываемых MADL

С помощью MADL возможно создание «цепочки» из нескольких самолетов, которые могут передавать важные данные с глубины вражеской территории. Это позволит F-35 собирать информацию и делиться ею с другими платформами, включая истребители четвертого поколения, что значительно повысит эффективность совместных операций ВВС стран НАТО и их союзников.

#истребители #f-35 #nato
+
Написать комментарий (0)
The War Zone освещает историю и процесс производства истребителей F-35
F-16 замечен над Львовом – сезон охоты на американские истребители объявляется открытым
В Украине замечен первый макет F-16, который может появиться на одном из военных аэродромов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
4
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
+
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
3
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
3
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
4
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
1
Honor выпустила смартфон среднего класса X60i с процессором МediaTek Dimensity 6080 и 20 ГБ ОЗУ
+
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+
В России продолжается масштабная реконструкция БАМа — введены новые объекты
+
OnePlus готовит к выходу складной смартфон Open Apex Edition
+
Американские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении NVIDIA
+
Жители северо-запада Москвы выступили против строительства новой платной трассы
1
В РФ раскрыли характеристики лазерного комплекса "Пересвет", действующего на высотах до 1100 км
+
В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
+
PlayStation 5 Pro будет в 4 раза быстрее в трассировке лучей по сравнению с базовой моделью
+

Популярные статьи

Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
20
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
20
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
6
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
18
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
7
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
137
"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1

Сейчас обсуждают

Александр Резниченко
00:51
Очередной Ё-мобиль, кто на этот раз хочет развести государство и повторить путь Прохорова? Для справки, под Питером уже несколько заводов пустуют, в том числе и Прохоровский. Питер город мёртвых автоз...
Xiaomi потратила $116 млн на покупку участка для открытия еще одного завода в Пекине
lewile
00:46
А чё русские тут не причём что ли? Или ещё не придумали куда впихнуть свое любимое "возможно-вероятно"?
В Великобритании начались стычки между антиисламскими и антинацистскими движениями
lewile
00:41
Миллионов
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
lewile
00:40
А доработка заключается в ограничении 3090...
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
lewile
00:39
Всратость в 4к...
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
lewile
00:39
И стоить это чудо будет 100500 баксов, надо срочно новую кожанку хуангу! А вообще не очень сильно спешат ибо смысла особо нет, главный поток денег не от десктопового сегмента у компании сейчас а у ИИ,...
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
lewile
00:27
Это на вершине индустрии в каком мире? -26%падение акций за день это вершина? Амд капитализация в 2.5 раза выше, нвидиа вообще 20раз, серверный сегмент утерян, арм вообще не достижим куча проблем и оч...
Intel знали о проблемах с производством процессоров с 2022 года
Иван Джанго
00:15
Эксперды с таким прогнозом идут в жопу
Эксперты уверены, что к концу года цены на квартиры в РФ рухнут на 50%
World Trailer
00:13
Так значит знали да? ) А как же все эти ихние версии что это сначала программно... потом материнские платы виноваты и т.д... п***уны да? ) Сами себе стреляют в ногу... делая грандиозную антирек...
Intel знали о проблемах с производством процессоров с 2022 года
Андрей Жуков
00:12
Это не я его удалил. К сожалению, админы этого ресурса позволяют писать оскорбительные комменты в сторону миллионов людей, и он так и висит нетронутый, а вот в сторону одного идиота, почему-то блокиру...
Intel продлевает гарантию на процессоры Core 13-го и 14-го поколений до пяти лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем