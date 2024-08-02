Ученые обнаружили комету A117uUD, которая после близкого сближения с Сатурном покинула Солнечную систему. Она движется со скоростью 10 800 км/ч, что делает ее одной из немногих комет, покидающих нашу планетную систему.

Космос полон тайн и неожиданных открытий, и недавнее событие, связанное с кометой A117uUD, стало еще одним доказательством этого. После близкого сближения с Сатурном, второй по величине планетой в нашей солнечной системе, комета была выброшена в межзвездное пространство. Это открытие не только подтверждает существование динамичных процессов в космосе, но и подчеркивает важность наблюдений за такими небесными телами. Ученые теперь стремятся понять, как подобные взаимодействия могут влиять на орбиты комет и астероидов.

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Комета A117uUD была впервые обнаружена 14 июня 2024 года с помощью системы оповещения об астероидном столкновении (ATLAS). Исследователи, проанализировав данные о комете, смогли восстановить ее орбиту и выяснить, что в 2022 году она пролетела мимо Сатурна, что и стало поворотным моментом в ее пути. В результате этого взаимодействия комета была выброшена на сильно сплющенную эллиптическую орбиту, которая приведет ее за пределы влияния Солнца. Команда ученых обнаружила, что A117uUD покинет Солнечную систему со скоростью около 10 800 км/ч, что эквивалентно примерно в четыре с половиной раза большей скорости истребителя Lockheed Martin F-16.

Это событие стало лишь вторым известным случаем, когда комета была замечена на пути к выходу из солнечной системы. Первая такая комета, C/1980 E1 (Боуэлл), также покинула солнечную систему после взаимодействия с Юпитером в 1980 году. Исследователи отмечают, что подобные случаи происходят относительно часто, что открывает новые горизонты в понимании динамики комет и их взаимодействий с планетами.

Изначально ученые не были уверены, что A117uUD является телом солнечной системы, поскольку ее гиперболическая орбита могла указывать на то, что она пришла из другой звезды. Первым известным нарушителем границ солнечной системы стал астероид 1I/'Oumuamua, который был обнаружен в 2017 году. Его необычная форма и отсутствие комы или хвоста привлекли внимание астрономов, и некоторые даже предполагали, что это может быть инопланетный космический корабль. Однако позже выяснили, что его движение было вызвано выделением водорода, запертого внутри него.

Следующим межзвездным телом, которое привлекло внимание ученых, стала комета 2I/Borisov, обнаруженная в 2019 году. Она двигалась с невероятной скоростью 110 000 миль в час, что в 150 раз превышает скорость звука. 2I/Borisov, как и 'Oumuamua, быстро покинула солнечную систему, оставив за собой лишь воспоминания о своем кратком визите.

Что касается A117uUD, то ее встреча с Сатурном была настолько значительной, что ученые не смогли восстановить ее орбиту до этого события. Тем не менее, они уверены, что это не третий межзвездный пришелец, из-за пределов Солнечной системе, а комета, находящаяся в пределах солнечной системы. Это открытие подчеркивает, насколько динамичными могут быть процессы в космосе и как взаимодействия между небесными телами могут менять их пути.

Возможно, комета A117uUD, выброшенная Сатурном, когда-нибудь привлечет внимание какой-либо далекой инопланетной цивилизации, даже спустя миллиарды лет после того, как ее первооткрыватели на Земле исчезнут. Это открытие подчеркивает не только динамику нашей солнечной системы, но и возможности для будущих исследований и наблюдений, которые могут раскрыть еще больше тайн, скрывающихся в глубинах космоса.

Исследование кометы A117uUD и ее взаимодействия с Сатурном открывает новые возможности для астрономов. Они надеются, что дальнейшие наблюдения помогут лучше понять, как кометы и астероиды взаимодействуют с планетами, а также как такие события могут влиять на их орбиты. Это знание может оказаться важным не только для астрономии, но и для понимания происхождения и эволюции нашей солнечной системы в целом.