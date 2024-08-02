В Нижнем Новгороде стартует проектирование дублера проспекта Ленина, который должен быть готов к августу 2025 года. Строительство будет осуществляться в две очереди с использованием концессионного соглашения.

Нижний Новгород готовится к значительным изменениям в дорожной инфраструктуре. В ближайшие годы будет разработан проект дублера проспекта Ленина, который призван улучшить транспортное сообщение в городе и разгрузить существующие магистрали.

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Проект планировки дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде должен быть завершен к августу следующего года. Согласно приказу Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций области, над разработкой документации будет трудиться компания «ДЛ плюс». Этот участок дороги протянется от улицы Советской до улицы Баумана вдоль берега Оки.

Компания «ДЛ плюс» планирует реализовать проект в рамках концессионного соглашения, что позволит ей заняться как проектированием, так и строительством. Дорога будет возведена в две очереди: первая часть пройдет от улицы Советской до Баумана, а вторая — между Молитовским и Мызинским мостами. Общая длина дублера составит около 8 километров, но окончательная протяженность будет уточнена после определения трассировки и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Согласно прошлогодним оценкам, стоимость всех работ может достигнуть 15 миллиардов рублей. Генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков отметил, что бюджеты города и области не смогут покрыть такие расходы, поэтому единственным вариантом остается концессионное соглашение. Также сообщается, что проезд по новой дороге будет платным.

Компания «ДЛ плюс» уже имеет опыт в строительстве и ремонте дорожной инфраструктуры, включая развязку на улице Циолковского и расширение полос на трассе Нижний Новгород — Саратов. В дополнение к этому проекту в городе также запланировано строительство еще одного дублера, который пройдет параллельно проспекту Гагарина. Проезд по нему также будет платным, и региональные власти уже определили стоимость.