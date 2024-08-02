На северо-западе Москвы планируется строительство новой платной трассы, что вызвало недовольство местных жителей. Они опасаются, что проект нанесет ущерб природным территориям и ухудшит экологическую обстановку.

В условиях растущих экологических проблем жители северо-запада Москвы активно выступают против строительства новой платной трассы, которая, по их мнению, может нанести серьезный ущерб природным территориям. Проект, охватывающий районы Строгино, Щукино и Тушино, вызвал волну возмущения среди местных жителей, которые собрались, чтобы обсудить свои опасения с депутатами.

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На северо-западе Москвы планируется строительство платной трассы, которая соединит улицу Свободы с Живописной. Проект предполагает выделение 250 миллионов рублей на начальные этапы работ и создание четырех- или шестиполосной магистрали длиной почти восемь километров. На трассе планируется установить ограничения скорости, которые могут составлять от 80 до 110 км/ч. В рамках проекта также предусмотрено строительство двух мостов, один из которых будет находиться в районе Серебряного бора, а другой — через железнодорожные пути на Рижском направлении.

Однако жители Строгино, Щукино и других близлежащих районов выразили свое недовольство. 31 июля более 200 человек собрались в строгинском парке на встречу с депутатом Госдумы Денисом Парфеновым и кандидатами в Мосгордуму. Они отметили, что часть трассы пройдет через Москворецкий парк, который является природоохранной зоной.

Парфенов подчеркнул, что проект не был обсужден с жителями, что является нарушением принципов открытого управления. Он указал на то, что публичные слушания были отменены под предлогом ковидных ограничений, и теперь решения принимаются без учета мнения граждан.

Кандидат в депутаты Андрей Гребенник также обратил внимание на закон об особо охраняемых природных территориях, напомнив, что строительство должно учитывать статус природного парка Москворецкий. Он призвал к необходимости государственной экологической экспертизы, чтобы оценить возможный ущерб от строительства.

Местные жители выразили свои опасения по поводу последствий для экосистемы. Они отметили, что в парке обитают редкие виды животных и растений, и подчеркнули, что нельзя просто так менять статус охраняемой территории.

Во время встречи жители активно собирали подписи против проекта, показывая свою решимость отстаивать свои права и интересы. Они также подняли вопросы благоустройства Москворецкого парка, призывая к совместным усилиям для улучшения состояния природы в своем районе.