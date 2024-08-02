Audi представила планы по выпуску новой серии электромобилей, разработанных специально для китайского рынка

Китайский рынок электромобилей продолжает привлекать внимание мировых автопроизводителей, и Audi не остается в стороне. Reuters сообщает, что компания анонсировала новую серию электромобилей, созданную в сотрудничестве с местными партнерами, которая отличается от привычных моделей отсутствием фирменного логотипа с четырьмя кольцами.

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По данным источников, близких к планам Audi, новая линейка будет запущена под внутренним кодом «Purple». Ожидается, что концептуальный автомобиль будет представлен в ноябре, когда компания также поделится подробностями об «истории бренда» этой серии. К 2030 году Audi планирует выпустить 9 новых моделей, что подчеркивает серьезность намерений компании укрепить свои позиции в Китае.

Одной из причин отказа от традиционного логотипа является стремление адаптироваться к местным условиям и потребностям. Audi, как и другие иностранные автопроизводители, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских брендов, таких как Nio и Zeekr, которые значительно увеличили свои продажи электромобилей. В первой половине 2024 года Audi реализовала менее 10 000 электромобилей, в то время как китайские конкуренты продали в восемь раз больше.

Новая серия будет использовать технологические решения от китайских компаний, включая аккумуляторы от CATL и систему помощи водителю от стартапа Momenta. Также будет применяться электрическая архитектура, разработанная совместно с SAIC IM Motors. Это сотрудничество позволяет Audi интегрировать новейшие технологии и лучше соответствовать ожиданиям китайских потребителей.

В то же время, текущие модели Audi, такие как Q4 e-tron и Q5 e-tron, продолжат использовать привычный логотип. Правда, как показывает ситуация на рынке, компании необходимо адаптироваться к новым реалиям, чтобы оставаться конкурентоспособной. С учетом того, что VW также стремится использовать опыт китайских партнеров, можно ожидать дальнейшие изменения в стратегии иностранных автопроизводителей на китайском рынке.