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Audi не будет использовать привычный логотип на электромобилях разработанных для китайского рынка
Audi представила планы по выпуску новой серии электромобилей, разработанных специально для китайского рынка

Китайский рынок электромобилей продолжает привлекать внимание мировых автопроизводителей, и Audi не остается в стороне. Reuters сообщает, что компания анонсировала новую серию электромобилей, созданную в сотрудничестве с местными партнерами, которая отличается от привычных моделей отсутствием фирменного логотипа с четырьмя кольцами.

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По данным источников, близких к планам Audi, новая линейка будет запущена под внутренним кодом «Purple». Ожидается, что концептуальный автомобиль будет представлен в ноябре, когда компания также поделится подробностями об «истории бренда» этой серии. К 2030 году Audi планирует выпустить 9 новых моделей, что подчеркивает серьезность намерений компании укрепить свои позиции в Китае.

Одной из причин отказа от традиционного логотипа является стремление адаптироваться к местным условиям и потребностям. Audi, как и другие иностранные автопроизводители, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайских брендов, таких как Nio и Zeekr, которые значительно увеличили свои продажи электромобилей. В первой половине 2024 года Audi реализовала менее 10 000 электромобилей, в то время как китайские конкуренты продали в восемь раз больше.

Новая серия будет использовать технологические решения от китайских компаний, включая аккумуляторы от CATL и систему помощи водителю от стартапа Momenta. Также будет применяться электрическая архитектура, разработанная совместно с SAIC IM Motors. Это сотрудничество позволяет Audi интегрировать новейшие технологии и лучше соответствовать ожиданиям китайских потребителей.

В то же время, текущие модели Audi, такие как Q4 e-tron и Q5 e-tron, продолжат использовать привычный логотип. Правда, как показывает ситуация на рынке, компании необходимо адаптироваться к новым реалиям, чтобы оставаться конкурентоспособной. С учетом того, что VW также стремится использовать опыт китайских партнеров, можно ожидать дальнейшие изменения в стратегии иностранных автопроизводителей на китайском рынке.

#китай #электромобили #volkswagen #audi #saic
Источник: reuters.com
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