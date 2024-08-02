Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новую высокопрочную антенну, предназначенную для установки на защитные «мангалы» и другие объекты. Устройство обеспечивает стабильную связь в широком диапазоне частот и готово к серийному производству.

В условиях современных вызовов безопасности и необходимости надежной связи, разработка новых технологий становится особенно актуальной. Холдинг «Росэлектроника» представил инновационную антенну, которая обещает значительно улучшить качество радиосвязи. Это устройство создано с учетом потребностей пользователей и может использоваться как на стационарных объектах, так и на подвижной технике.

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Новая сверхширокополосная антенна, разработанная Самарским инновационным предприятием радиосистем, обладает высокой прочностью и универсальностью. Она предназначена для работы с радиостанциями в диапазоне частот от 30 до 520 МГц, что позволяет ей охватывать широкий спектр приложений. Одним из ключевых преимуществ является возможность установки антенны на различные поверхности, включая защитные укрытия, известные как «мангалы», которые используются для защиты от дронов.

Конструкция антенны включает систему согласующе-трансформирующих устройств, что позволяет ей эффективно работать на разных частотах. Это решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала, независимо от погодных условий. Кроме того, новая антенна имеет возможность регулировки высоты, что делает ее еще более удобной в использовании.

Вес устройства не превышает 6 кг, что делает его достаточно легким и компактным по сравнению с предыдущими моделями. Генеральный директор СИП РС, Александр Бузов, отметил, что антенна была разработана с учетом реальных потребностей заказчика и успешно прошла испытания на подвижной технике. Это подтверждает ее высокие эксплуатационные характеристики.

Антенна будет впервые представлена на форуме «Армия-2024», что подчеркивает ее значимость для оборонной отрасли.