Астрономы из Техасского университета в Остине использовали искусственный интеллект для поиска редких белых карликов, поглощающих планеты. Эта методика значительно ускорила процесс идентификации и открывает новые горизонты в изучении экзопланет.

Недавние исследования американских астрономов открывают захватывающие перспективы в области астрономии, особенно в контексте изучения белых карликов — звезд, находящихся на завершающей стадии своей жизни.

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Команда астрономов из Техасского университета в Остине, возглавляемая аспиранткой Малией Као, недавно сделала важное открытие, идентифицировав сотни белых карликов, активно поглощающих окружающие планеты. Эти звезды, известные как «загрязненные» белые карлики, представляют собой ценный объект для изучения, так как они содержат в своих атмосферах тяжелые металлы, которые являются следами разрушенных планет. Это открытие, опубликованное в The Astrophysical Journal 31 июля, подчеркивает значимость применения новых технологий в астрономии.

Белые карлики образуются, когда звезды исчерпывают свое топливо и сбрасывают внешние слои. Они медленно остывают и становятся менее яркими. В процессе своей эволюции такие звезды могут поглощать планеты, находящиеся на их орбитах, что приводит к появлению в их атмосфере следов этих планет. Гравитация белого карлика может разорвать планеты на части, и химические элементы из их недр становятся видимыми в спектре звезды. Это делает белые карлики уникальными объектами для изучения состава планет за пределами нашей солнечной системы.

Ранее астрономам приходилось вручную анализировать огромные объемы данных, чтобы найти эти редкие звезды. Этот процесс был крайне трудоемким и занимал много времени. С применением новой технологии искусственного интеллекта, называемой многообразным обучением, команда смогла значительно ускорить процесс поиска. Алгоритм, разработанный для анализа данных, собранных космическим телескопом Gaia, оказался эффективным в выявлении нужных объектов.

Gaia предоставляет один из крупнейших спектроскопических обзоров белых карликов, однако данные имеют низкое разрешение, что усложняет задачу. Тем не менее, использование многообразного обучения позволило команде выделить группы звезд с характерными признаками. Из более чем 100 000 белых карликов, исследователи смогли выделить 375, которые показали наличие тяжелых металлов в своих атмосферах. Это открытие стало важным шагом к пониманию процессов, происходящих в этих звездах.

Последующие наблюдения с использованием телескопа Хобби-Эберли подтвердили наличие загрязняющих металлов в атмосферах выбранных звезд. Это открытие не только подтверждает эффективность нового метода, но и расширяет горизонты для дальнейших исследований. По словам Малии Као, этот метод может увеличить количество известных загрязненных белых карликов в десять раз, что позволит астрономам глубже изучить разнообразие и геологию экзопланет.

Кроме того, исследователи надеются, что их работа поможет ответить на важные вопросы о возможности существования жизни за пределами нашей солнечной системы. Если белые карлики действительно могут рассказать о составе планет, вращающихся вокруг них, это откроет новые горизонты для поиска жизни в других звездных системах. В конечном итоге, результаты этого исследования могут изменить наше понимание о том, как формируются планеты и какие условия необходимы для поддержания жизни.