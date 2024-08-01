Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Новая эра астрономии — ИИ помогает обнаружить звезды, поглощающие планеты
Астрономы из Техасского университета в Остине использовали искусственный интеллект для поиска редких белых карликов, поглощающих планеты. Эта методика значительно ускорила процесс идентификации и открывает новые горизонты в изучении экзопланет.

Недавние исследования американских астрономов открывают захватывающие перспективы в области астрономии, особенно в контексте изучения белых карликов — звезд, находящихся на завершающей стадии своей жизни.

реклама

Команда астрономов из Техасского университета в Остине, возглавляемая аспиранткой Малией Као, недавно сделала важное открытие, идентифицировав сотни белых карликов, активно поглощающих окружающие планеты. Эти звезды, известные как «загрязненные» белые карлики, представляют собой ценный объект для изучения, так как они содержат в своих атмосферах тяжелые металлы, которые являются следами разрушенных планет. Это открытие, опубликованное в The Astrophysical Journal 31 июля, подчеркивает значимость применения новых технологий в астрономии.

Белые карлики образуются, когда звезды исчерпывают свое топливо и сбрасывают внешние слои. Они медленно остывают и становятся менее яркими. В процессе своей эволюции такие звезды могут поглощать планеты, находящиеся на их орбитах, что приводит к появлению в их атмосфере следов этих планет. Гравитация белого карлика может разорвать планеты на части, и химические элементы из их недр становятся видимыми в спектре звезды. Это делает белые карлики уникальными объектами для изучения состава планет за пределами нашей солнечной системы.

Ранее астрономам приходилось вручную анализировать огромные объемы данных, чтобы найти эти редкие звезды. Этот процесс был крайне трудоемким и занимал много времени. С применением новой технологии искусственного интеллекта, называемой многообразным обучением, команда смогла значительно ускорить процесс поиска. Алгоритм, разработанный для анализа данных, собранных космическим телескопом Gaia, оказался эффективным в выявлении нужных объектов.

Gaia предоставляет один из крупнейших спектроскопических обзоров белых карликов, однако данные имеют низкое разрешение, что усложняет задачу. Тем не менее, использование многообразного обучения позволило команде выделить группы звезд с характерными признаками. Из более чем 100 000 белых карликов, исследователи смогли выделить 375, которые показали наличие тяжелых металлов в своих атмосферах. Это открытие стало важным шагом к пониманию процессов, происходящих в этих звездах.

Последующие наблюдения с использованием телескопа Хобби-Эберли подтвердили наличие загрязняющих металлов в атмосферах выбранных звезд. Это открытие не только подтверждает эффективность нового метода, но и расширяет горизонты для дальнейших исследований. По словам Малии Као, этот метод может увеличить количество известных загрязненных белых карликов в десять раз, что позволит астрономам глубже изучить разнообразие и геологию экзопланет.

Кроме того, исследователи надеются, что их работа поможет ответить на важные вопросы о возможности существования жизни за пределами нашей солнечной системы. Если белые карлики действительно могут рассказать о составе планет, вращающихся вокруг них, это откроет новые горизонты для поиска жизни в других звездных системах. В конечном итоге, результаты этого исследования могут изменить наше понимание о том, как формируются планеты и какие условия необходимы для поддержания жизни.

#искусственный интеллект #астрономия #экзопланеты #белые карлики
Источник: iopscience.iop.org
+
Написать комментарий (0)
Выпущен первый китайский чип для ИИ-компьютеров: 12 ядер на базе Arm, 6-нм техпроцесс, NPU 45 TOPS
В Китае создали мощный ИИ-чип Cixin P1, способный конкурировать с Nvidia и AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
2
Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
+
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
36
Google обновила Android Auto до версии 12.5
4
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
3
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
3
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
23
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную китайскую подводную лодку
+
Ученые создали «робота-жука», способного собирать данные об окружающей среде
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
7
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Intel проводит масштабное сокращение на фоне падения доходов и проблем с настольными процессорами
2
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Эксперты XDA назвали 5 признаков деградации процессора и его скорого выхода из строя
5
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
14
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
4
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
10
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
23
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
8
Что делать, если Windows не запускается
12
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
27
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Ученые нашли способ увидеть первые звезды нашей Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Влад Ким
00:08
Хуиль Тебе в жопу орк ватногооловый
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
Я - Константин
00:08
Интересно а зелебока не просил этих супергероев поставить на ленточку ? Они б нас как бы ... как абрамян и леопердян ;) Сшанцы если нет героев и побед их придумывают, так это работает у вас? Как полё...
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
Я - Константин
00:05
Ну да стралайнер застрял на МКС, но ведь боинг сам поссорился с Россией по команде из БэДэ и титан кончился ;) А ядерные буксиры и базы на Луне проекты развиваются, что не так ? Кстати как мультики П...
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
Олег Ботов
00:04
Айфон 16 будет выглядеть так, как телефоны на фото?Это же Айфон 7-8-SE2020-SE2022! Революция, говорите?..
iPhone SE 4: Революция в дизайне по мотивам iPhone 16
Я - Константин
00:01
Как там на ленточке от ФАБ и ОДАБ ? ;) Как отходится на более выгодные позицЙи ? ;)
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
REY_B_
00:00
Помню, я ещё в СССР в школу ходил, положили тогда асфальт, по "новой" технологии. С виброкатками, подушкой, и всем прочим. Стоял новым он лет 15 точно. Затем под ним решили заменить трубы, и вырезали ...
Новый министр транспорта России признал проблемы с дорогами - от СССР до современных реалий
Я - Константин
23:59
а можно ссыль кто это говорил ?
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
Я - Константин
23:58
Да какая нафиг стелс технология. Ну право. Всё поиграли и выкинули. СВО показала кто где срал. Сколько западдных вундервайль ушло в мусорку ? Война это не кино. Абрашки и лео и остальное стали навешив...
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
l33t_h4x00r
23:58
Так вначале это несло, я купил где-то месяца через 4-5 от начала продаж, думал что поновее что-то исправленное будет...ага...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
El Grechko
23:57
Ну, качество радиков на самом деле низкое, но дело даже не в этом. АМД воспитала секту свидетелей больших объемов видеопамяти. Выпустить сейчас радеон с адекватным его производительности объемом vram ...
AMD сообщила о резком падении доходов от игрового сегмента на 59%: включая Radeon, чипы Xbox и PS5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем