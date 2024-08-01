Российская армия продолжает успешно использовать высокоточные боеприпасы против танков Abrams на Украине. Военный журнал Military Watch пишет, что недавние кадры показывают, как украинский танк был уничтожен с помощью управляемого артиллерийского снаряда, что, в свою очередь, подчеркивает уязвимость американской техники на поле боя.

Последние события на Украине подтвердили эффективность российских высокоточных боеприпасов против американских танков Abrams. В то время как украинская армия пытается адаптироваться к новым условиям боя, российская артиллерия находит способы эффективно уничтожать тяжелую технику ВСУ. Эти события подчеркивают не только технологические достижения России, но и растущие проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска.

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Недавние кадры, опубликованные 30 июля, пишет военный журнал Military Watch, зафиксировали уничтожение украинского танка Abrams в районе Авдеевки, что стало очередным подтверждением уязвимости этой техники на поле боя. Танки M1A1 Abrams, которые впервые были задействованы в боевых действиях в конце февраля, столкнулись с серьезными проблемами, когда один из них застрял в грязи, что сделало его легкой мишенью для российской артиллерии.

Взрыв при уничтожении танка М1А1 в июльском бою под Авдеевкой [фото из Military Watch ]

Для уничтожения танка была использована 152-мм самоходная гаубица «Мста-С», которая выпустила управляемый снаряд «Краснополь». Данные для наведения были получены с помощью беспилотника «Орлан-30», что подчеркивает важность современных технологий в современных военных конфликтах. Эта потеря еще больше сокращает уже малое количество танков Abrams, находящихся на вооружении украинской армии, поскольку всего была поставлена 31 единица.

С момента появления танков Abrams в зоне СВО, они уже понесли значительные потери. Первое подтвержденное уничтожение произошло всего через три дня после их ввода в бой, и с тех пор ситуация не улучшилась. В конце апреля украинские силы были вынуждены отозвать оставшиеся танки с передовых позиций из-за их уязвимости перед российским огнем. Несмотря на попытки усилить броневую защиту, танки продолжали нести потери в последующих боях.

Высокоточная артиллерия России стала основным средством уничтожения танков Abrams. За последние месяцы было зафиксировано несколько случаев, когда управляемые снаряды приводили к уничтожению этой техники. Например, 3 июля также было подтверждено уничтожение танка с помощью высокоточного снаряда. Кадры, опубликованные в начале мая, показали, как один выстрел из системы «Краснополь» уничтожил еще один Abrams.

Согласно отчету CNN, украинские военные выражают недовольство эффективностью танков, ссылаясь на технические проблемы и уязвимость их электронных компонентов к конденсации. Одним из факторов, усложняющих использование танков, является активное применение российских беспилотников, которые делают невозможным скрытное передвижение. Американские военные эксперты отмечают, что использование беспилотников меняет правила игры, и теперь бронетехника оказывается под постоянной угрозой обнаружения и атаки.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди также указывает на изменения в тактике ведения боя. По его словам, массовое использование бронетехники в условиях активного применения беспилотников ставит под угрозу их эффективность.