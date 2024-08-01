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Новый министр транспорта России признал проблемы с дорогами - от СССР до современных реалий
Министр транспорта России Роман Старовойт озвучил тревожные факты об ухудшении состоянии дорог в стране, включая старые автотрассы, построенные еще в советское время. Проблема усугубляется недостаточным финансированием и коррупцией в дорожной отрасли.

Состояние автомобильных дорог в России стало темой обсуждения на высоком уровне после недавнего заявления министра транспорта Романа Старовойта. В то время как ранее чиновники акцентировали внимание на успехах в дорожной инфраструктуре, теперь открыто признаются факты деградации как федеральной, так и региональной дорожной сети. Эта ситуация вызывает серьезные опасения, особенно на фоне недавних трагических происшествий, связанных с авариями на разбитых трассах и обрушившимися мостах.

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На фоне растущих проблем с дорожной инфраструктурой министр транспорта России Роман Старовойт заявил о деградации федеральной дорожной сети. Он отметил, что с 2020 года наблюдается снижение качества, что требует немедленного вмешательства. По его словам, необходимо увеличить финансирование в два раза, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Однако возникает вопрос: куда уходят уже выделенные средства и почему ситуация не улучшается?

Стоимость строительства новых дорог, таких как Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), уже превышает миллиард рублей за километр. Но, несмотря на высокую цену, трасса начала разрушаться менее чем через три года после открытия. На дороге появляются трещины, из-за которых возникают проблемы с надежностью мостов и освещения. Это вызывает недоумение и недовольство у водителей, которые вынуждены ездить по таким опасным участкам.

Ситуация усугубляется коррупционными схемами, которые, похоже, стали нормой в дорожной отрасли. Экс-глава государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах был приговорен к 12 годам колонии за злоупотребления, однако это лишь верхушка айсберга.

В прошлом году в Подольске обвалился мост, и, к счастью, никто не пострадал. Однако выяснилось, что ремонт производился только на бумаге. Похожая ситуация произошла в Вязьме, где обрушение моста привело к человеческим жертвам. Эти примеры подчеркивают, что многие старые мосты и дороги не проверяются на техническую годность, и их состояние оставляет желать лучшего.

По словам экспертов, полная картина состояния мостов в России сейчас отсутствует. Многие старые конструкции давно не подвергались проверкам, что ставит под угрозу безопасность движения. Особенно тяжело обстоят дела с малыми мостами, которые зачастую не учитываются как отдельные объекты и не проходят должной проверки.

На расстоянии всего лишь ста километров от Москвы водители сталкиваются с настоящим дорожным адом. Например, трасса через Калязин стала непроезжей, и туристы теперь избегают этого маршрута. На других участках, таких как дорога до Нагорья, состояние дорожного покрытия также оставляет желать лучшего. Недавняя трагедия с ДТП на этой трассе, когда легковушка вылетела на встречную полосу из-за скрытой ямы, лишь подтверждает, что дорожные условия становятся все более опасными.

Статистика показывает, что 33% всех аварий в России происходят из-за плохого состояния дорог. Однако эти данные устарели, и более свежей информации нет. В некоторых регионах, таких как Свердловская область, до 50% ДТП связано с недостатками дорожной инфраструктуры. Каждый год на российских дорогах гибнет до 10 тысяч человек, что подчеркивает серьезность проблемы.

#россия #транспорт #коррупция #дороги #качество #роман старовойт
Источник: svpressa.ru
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